Вот в таком виде ходят полицейские в г. Аксай
Пользователь: Андрей
Думаю руководству полицейской службы города Аксай будет интересно посмотреть как ведут себя их подчинение, стыдно очень за такие поступки людей которые охраняют порядок!!!
Пользователь: Андрей
Думаю руководству полицейской службы города Аксай будет интересно посмотреть как ведут себя их подчинение, стыдно очень за такие поступки людей которые охраняют порядок!!!
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