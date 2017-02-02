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Опубликовано: Чт, Фев 2nd, 2017
28 Народные новости

Вот в таком виде ходят полицейские в г. Аксай

Пользователь: Андрей

Думаю руководству полицейской службы города Аксай будет интересно посмотреть как ведут себя их подчинение,  стыдно очень за такие поступки людей которые охраняют порядок!!!

 

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