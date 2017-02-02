Замакима Уральска наказан за тендерные нарушения
В Уральске суд оштрафовал заместителя акима за нарушение закона о госзакупках. Сам чиновник вину не признает, ссылаясь на то, что во время заключения договора не курировал вопросы строительства.
Речь идет о заместителе акима города Рустеме Закарине. На чиновника было возбуждено 3 административных дела. Как сообщили в пресс-службе областного суда, нарушения в проведении государственных закупок были выявлены в строительном отделе акимата города во время ревизионной комиссии.
По версии суда, Закарин действовал по одной и той же схеме.
В частности, в 2015 году отдел строительства Уральска заключил договор с ТОО «Консорциум- СтройПроект» на выполнение благоустройства ПДП по улицы Деповская, на общую сумму 9.5 миллионов тенге. В феврале 2016 года с этой же фирмой был заключен договор на сумму 7 миллионов тенге, при этом конкурс на портале госзакупок не был произведен.
Сотрудничество экс акима и ТОО «Консорциум – СтройПроект» продолжилось, когда нужно было подвести инженерные сетей к многоэтажкам, расположенным между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов. Стоимость работ составила 4,7 миллиона тенге. В феврале 2016 года Рустем Закарин заключил дополнительный договор с этой же компанией на сумму 2,2 млн тенге. При этом дополнительно тендер разыгран не был.
Аналогичное нарушение было и в договоре на застройки домов в Зачаганске.
В 2014 году отдел строительства и ТОО «СВ плюс» заключили договор на сумму 1,1 млн тенге. При этом на данный проект из бюджета было выделено 936 тысяч тенге. На оставшуюся сумму Закарин подписал договор, не проводя конкурса.
— Суд признал замакима Уральска виновным по статье 207 ч. 12 КоАП РК и наложил на Закарина штраф в размере 636 тысяч тенге.
Акимат Уральска комментируют ситуацию следующим образом :
— На сегодняшний момент рассматривается апелляционная жалоба Закарина Р.С. в апелляционной коллегии областного суда.
Согласно статье 1. Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» обращения, заявления и жалобы подлежащие рассмотрению порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены или взяты на контроль никакими другими органами, должостными и иные лицами.
Также, никто не может быть лишен права его дела с соблюдением всех требований закона и справедливости компетентны, независима и беспристрасна судом.
Какое либо вмешательство деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо увлечет ответственость по закону.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Что это за такие смешные цены!
Бог ты мой, аж целый 1.1 миллион ….. три тысячи долларов. Чо реально на такие договора нкжно ещё и тендер проводить? Да я в барсетке больше ношу….
Ақмарал Шаяxметова кто расследует коррупционные дела данного человека? Могу помочь по Закарину.
Этот вопрос — компетенция главного редактора. Свяжитесь С Лукпаном Ахмедьяровым.
MEN, судили его не за КОРРУПЦИЮ (за коррупцию сразу сажают), а тут просто адм нарушение, то есть все равно что слегка превысил свои полномочия. Если бы у судьи была возможность ограничится выговором (с занесением или без занесения в трудовую книжку), то этим бы все дело и закончилось. Однако, такой статьи нет, потому судье приходится штрафовать Рустема как за мелкое хулиганство.
Для серьезного чела как Рустем, абидна, а?!!!
Потому и подал походу на апелляцию.
На самом деле, че с ним обращаются как с каким нить мелким хулюганчиком?!
P.S.
Он кто? Инженеришка рядовой. Ну что у него за жизнь? Утром на … А ты? Ты вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в …
По Закарину проверку нужно делать в направлении многиx фирм которые сегодня работают в городе. Со многими фирмами у Закарина очень тесные не рабочие отношения. Особенно АзияТеxстрой, Габрилян, Орал Жолдары, Дск Приоритет, Айдана и так далее. Если есть честный следователь то делов у Закарина на 7 лет это самый малый срок.
КСП это фирма Шапкенова Серика. Просто аким дал команду
Из кнб астаны пришла проверка!
Закарин, Закарин…
А че, Кайсагалиев в стороне?
Не хер делать, «раз пошла такая пьянка», пжас, пусть будет по справедливости, иначе не только MEN, но другие начнут выкладывать все по чистогану…
Тут явно на лицо коррупционные нарушения , где антикоррупционное ведомство , куда они смотрят ? По вине таких горе руководителей качество стооительстаа на очень низком уровне.
Один из немногих честных и порядочных работников акимата, начинал простым специалистом, всегда оставался самим с собой. удачи тебе Рустик!
Может быть когда-то и был Рустем честным и порядочным, но система быстро ломает. Рустем сейчас- это наглое, зажравшееся существо (к сожалению).
Где Сатыбалдиев Марс кто знает? Чем занимается?
Еш зияны жоқ адам. Қарамағында жұмыс жасаганбыз. Өзінен кіші болсам да сіз деп сөлейтін.
Өкінішті…
Понятия честный и порядочный в представлений многих никак не ассоциируются со словом акимат, тем более с указанным в статье лицом, МЕN по всей видимости посвященный в эти дела человек, если покопать то наверняка там не на одну статью УК РК можно набрать делов.
Разговаривала с Марсом, сказал, что с госслужбой покончено. Теперь жде предложений , чтобы заниматься бизнесом.
Я не говорю что Закарин адм нарушение сделал, возможно что он честен и порядочен… Но не с работой, не с коллегами, не с руководством и не со своей Страной. Я знаю человека который слушает Закарина и ставит подпись только после его личного звонка. И пофигу что вы правы и документы в порядке. Закарин когда был Руководителем ЖКХ города принимал работы на завершающей стадии. К примеру улица где расположен Оружейный Двор, был принят Госкомиссией а работы продолжались еще 1,5 месяцев. Проверить мои слова просто, посмотрите акт приема Госкомиссии и выборочно опросите жителей этой улицы. А еще наверное есть магазины где установлены видеокамеры, а подрядчиком был все тот же АзияТЕХСТРОЙ. Ребята пока мы спим и думаем что тендер проводится законно и по электронной версии я вам скажу что все тендера по городу уже поделены между подрядчиками. И посредник там Закарин. То есть как в фильме про Шурика сторожа — Все уже украдено до нас. Мы когда говорим про такиx маститыx ГосчиновниковБизнесменов как Ирменов, Абдраxманов, не думаем что они тоже начинали как Закарин. И если сейчас Следствие не заинтересуется и не доведет дело до Суда то лет через 15 мы будем лицезреть нового Ирменова. В ЖКХ все делается очень и очень просто, к примеру- вы подрядчик который не xочет откатывать, и чтобы вас вынудить Закарин дает команду своим работникам максимально затруднить вашу работу, вашим поставщикам дает инфу что вы плоxой и неответственный партнер, надзорные структуры (авторский надзор, теxнадзор, жолпол) будут вашими частыми гостями. И в этиx стесненныx условияx вы срываете сроки и тут уже накрученный Аким ругает вас на чем свет стоит. А Аким он человек занятой и он основывается на доносаx Закарина. В итоге когда вы вышли из сауны Акима Закарин вам делает Ход Конем!!! Либо вы чистыми даете откат, либо отказываетесь от поставщика который дает щебень за 2,500 тенге за тонну и покупаете у друга, друга Закарина за 4900 тенге. Вот так как то.
Р.С. Все имена и фамилии вымышлены. )))
На Закарина имеется достаточное количество материалов для уголовного дела! Просто тот кто учился по балашаку, очень печется за своего подопечного и не хочет давать в обиду силовикам. А то мало ли , разговориться и сольется наш Рустемчик, а так и до опг облачного масштаба не далеко. А то, что Вами изложено, чистейшая правда+100500
Все вернётся бумерангом. Он по ходу не знал.
Кто кто, но Закарин нормальный чел. Ну, не тот он, кто подрядчиков прессует. А у МЕНа личная неприязнь походу