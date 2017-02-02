Замакима Уральска  наказан за тендерные нарушения

В Уральске суд оштрафовал заместителя акима за нарушение закона о госзакупках. Сам чиновник вину не признает, ссылаясь на то, что во время заключения договора не курировал вопросы строительства.

Речь идет о заместителе акима города Рустеме Закарине. На чиновника было возбуждено 3 административных дела. Как сообщили в пресс-службе областного суда, нарушения в проведении государственных закупок были выявлены в строительном отделе акимата города во время ревизионной комиссии.

По версии суда, Закарин действовал по одной и той же схеме.

В частности, в 2015 году отдел строительства Уральска заключил договор с ТОО «Консорциум- СтройПроект» на выполнение благоустройства ПДП по улицы Деповская, на общую сумму 9.5 миллионов тенге. В феврале 2016 года с этой же фирмой был заключен договор на сумму 7 миллионов тенге, при этом конкурс на портале госзакупок не был произведен.

Сотрудничество экс акима и ТОО «Консорциум – СтройПроект» продолжилось, когда нужно было подвести инженерные сетей к многоэтажкам, расположенным между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов. Стоимость работ составила 4,7 миллиона тенге. В феврале 2016 года Рустем Закарин заключил дополнительный договор с этой же компанией на сумму 2,2 млн тенге. При этом дополнительно тендер разыгран не был.

Аналогичное нарушение было и в договоре на застройки домов в Зачаганске.

В 2014 году отдел строительства и ТОО «СВ плюс» заключили договор на сумму 1,1 млн тенге. При этом на данный проект из бюджета было выделено 936 тысяч тенге. На оставшуюся сумму Закарин подписал договор, не проводя конкурса.

— Суд признал замакима Уральска виновным по статье 207 ч. 12 КоАП РК и наложил на Закарина штраф в размере 636 тысяч тенге.

Акимат Уральска комментируют ситуацию следующим образом :

— На сегодняшний момент рассматривается апелляционная жалоба Закарина Р.С. в апелляционной коллегии областного суда.

Согласно статье 1. Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» обращения, заявления и жалобы подлежащие рассмотрению порядке судопроизводства, не могут быть рассмотрены или взяты на контроль никакими другими органами, должостными и иные лицами.

Также, никто не может быть лишен права его дела с соблюдением всех требований закона и справедливости компетентны, независима и беспристрасна судом.

Какое либо вмешательство деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо увлечет ответственость по закону.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА