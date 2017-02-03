Антикоррупционное ведомство по ЗКО: «Мера пресечения для Унгарбекова не выбрана. Он сейчас дома.»

По версии антикоррупционников, признание своей вины Унгарбековым дает ему преимущество перед судом.



— Скорей всего Унгарбеков напишет процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, — сообщил руководитель отдела по расследованию коррупционных правонарушений Талгат Нуржанов.

В пресс-релизе ведомства указано, что досудебное расследование в отношении Унгарбекова будет проводится в ускоренном порядке.

Ускоренный порядок досудебного расследования означает, что после того, как подозреваемый в преступлении признает свою вину, следствие не затягивается на долгое время, — поясняет адвокат Джохар Утебеков. – В этом случае, суд не может вменить подсудимому больше половины максимально срока.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА