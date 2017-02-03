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Опубликовано: Пт, Фев 3rd, 2017
578 ЗКО / Картина дня

Антикоррупционное ведомство по ЗКО: «Мера пресечения для Унгарбекова не выбрана. Он сейчас дома.»

По версии антикоррупционников, признание своей вины Унгарбековым дает ему преимущество перед судом.

ундарбеков1
— Скорей всего Унгарбеков напишет процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, — сообщил руководитель отдела по расследованию коррупционных правонарушений Талгат Нуржанов.
В пресс-релизе ведомства указано, что досудебное расследование в отношении Унгарбекова будет проводится в ускоренном порядке.
Ускоренный порядок досудебного расследования означает, что после того, как подозреваемый в преступлении признает свою вину, следствие не затягивается на долгое время, — поясняет адвокат Джохар Утебеков. – В этом случае, суд не может вменить подсудимому больше половины максимально срока.

 Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. 666:
    3 Февраль 2017 в 13:18

    «после того, как подозреваемый в преступлении признает свою вину, следствие не затягивается на долгое время, — поясняет адвокат Джохар Утебеков. – В этом случае, суд не может вменить подсудимому больше половины максимально срока».
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    Очень умно и порядочно поступает Марат Кенжетаевич.
    К чему, как меланхоличные дамы комедию ломать про невинность до свадьбы.
    Да, в публичный дом не ходят добровольно «по ошибке».
    Да, прекрасно знал зачем куда шел, прекрасно понимал и осознавал риск. Но, так уж воспитан, такова натура наша: «кто не рискует, тот пьет боярышник».
    Какая гадость, я вам скажу, братцы, этот ваш боярышник.
    (Ваш боярышник — это к тем, кто осуждает и считает приемлемым для настоящего мужика удовлетворятся боярышником).
    Настоящий мужик.
    Виноват-с ваше благородие, готов отвечать за свои грехи, ибо джентльмен — это хороший ответ для благородного человека.
    Да уж, джентльмен, он и в Африке джентльмен.
    Ну что ж, пьем до дна за тех кто ….

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