Четверть россиян считают, что РФ должна держать под контролем бывшие республики СССР

25% опрошенных «Левада-центром» уверены, что Москва должна всеми средствами, в том числе силой, удерживать под контролем бывшие республики СССР. Но большинство не согласно с этим тезисом.

Каждый четвертый россиянин считает, что Россия «должна любыми средствами, если потребуется, то и силой, удерживать под своим контролем бывшие республики СССР». Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра», опубликованный в четверг, 2 февраля. Большинство (65%) не согласны с этим тезисом.

61 процент респондентов признались, что не рассматривают Беларусь как зарубежье, для 53% опрошенных Украина не представляется заграничной страной.

То же исследование показало, что россияне стали лучше относиться к США и Евросоюзу. К США положительно относятся 37 процентов опрошенных, с ЕС — 39 процентов. В январе 2016 года эти показатели равнялись лишь 23% и 27% соответственно. Однако отрицательное отношение по-прежнему преобладает — Соединенные Штаты вызывают негативные эмоции у 49% респондентов, ЕС — у 47%.

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