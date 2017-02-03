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Опубликовано: Пт, Фев 3rd, 2017
65 Здорово / ЗКО / Картина дня / Страна

Что вам нужно знать о медицинской страховке. (Карточки)

Когда в РК начнёт действовать медстраховка, сколько за неё придётся выложить и на что можно рассчитывать владельцу страхового медицинского полиса? Об этом читайте в нашем материале.

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