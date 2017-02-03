Что вам нужно знать о медицинской страховке. (Карточки)
Когда в РК начнёт действовать медстраховка, сколько за неё придётся выложить и на что можно рассчитывать владельцу страхового медицинского полиса? Об этом читайте в нашем материале.
Когда в РК начнёт действовать медстраховка, сколько за неё придётся выложить и на что можно рассчитывать владельцу страхового медицинского полиса? Об этом читайте в нашем материале.
|Утром
|-10 ℃
|Днем
|-9.22 ℃
|Вечером
|-12.43 ℃
|Ночью
|-16.47 ℃
|Влажность
|86 %
|Давление
|hPa 1025.58
|Скорость ветра
|6.36 м/с
|Утром
|-18.59 ℃
|Днем
|-16.3 ℃
|Вечером
|-23.19 ℃
|Ночью
|-23.56 ℃
|Влажность
|87 %
|Давление
|hPa 1036.68
|Скорость ветра
|1.76 м/с