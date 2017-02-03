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Опубликовано: Пт, Фев 3rd, 2017
533 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Экс-начальник управления сельского хозяйства ЗКО признался в получении взятки

Марат Унгарбеков, сразу после своего увольнения с должности начальника управления сельского хозяйства ЗКО, был задержан сотрудниками Антикоррупционной сллужбы. Ему предьявлено обвинение в получении взятки. Свю вину Унгарбеков признал сразу.

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Марат Унгарбеков

Об этом сообщает Национальное бюро по противодействию коррупции. В своем пресс-релизе Нацбюро сообщает:

«Национальным бюро по противодействию коррупции выявлены системные правонарушения в сфере здравоохранения и сельского хозяйства

Так, изобличены руководитель управления сельского хозяйства Западно – Казахстанской области Унгарбеков М. и

руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Кадыр М., которые получали взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство.

В настоящее время указанные должностные лица полностью признали свою вину.

По их ходатайству Национальным бюро в отношении Унгарбекова М. и Кадыр М. досудебное расследование будет проводиться в ускоренном порядке».

Напомним, что Марат Унгарбеков ранее занимал должности акима Сырымского района ЗКО и непродолжительное время был акимом Зеленовского района ЗКО. После того, как он не прошел по итогам тестирования в корпус «А» государственных служащих, был назначен на должность начальника управления сельского хозяйства.

3 комментария
  1. бадра:
    3 Февраль 2017 в 11:20

    Вот это поворот

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  2. Ел үшін:
    3 Февраль 2017 в 11:21

    Вот так

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  3. народ:
    3 Февраль 2017 в 11:30

    вот тебе ел агасы астахпыралла

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