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Опубликовано: Пт, Фев 3rd, 2017
18 Народные новости

Как добраться живым до детского сада

Апиев Арман:

Каждый день вожу сына в садик #43 «Оркен», что в районе 4-ой поликлиники и, чтобы добраться живым до детского сада, без затраты нервов не получается! Водители просто не видят нас, т.к. мало того, что «зебры» не видно, так ещё переход превращается в место парковок. Освещения перед пешеходным переходом в детский сад нет, а на переходе в поликлинику стоят таксисты, там ещё остановка. Приходится переходить два пешеходных перехода на свой страх и риск.
Акимат, примите меры

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