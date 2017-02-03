Как добраться живым до детского сада

Апиев Арман:

Каждый день вожу сына в садик #43 «Оркен», что в районе 4-ой поликлиники и, чтобы добраться живым до детского сада, без затраты нервов не получается! Водители просто не видят нас, т.к. мало того, что «зебры» не видно, так ещё переход превращается в место парковок. Освещения перед пешеходным переходом в детский сад нет, а на переходе в поликлинику стоят таксисты, там ещё остановка. Приходится переходить два пешеходных перехода на свой страх и риск.

Акимат, примите меры