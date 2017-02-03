Министр обороны Великобритании обвинил РФ в кибератаках и регулярной лжи

По словам Майкла Фэллона, Кремль превратил дезинформацию в оружие и проводит целенаправленную кампанию по дестабилизации Запада.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обвинил Россию в кибератаках, превращении «дезинформации в оружие» и «регулярной лжи», направленной на подрыв демократии в США и Европе. Заявление главы оборонного ведомства Соединенного Королевства, сделанное во время выступления в Сент-Эндрюсском университете Шотландии, приводит в пятницу, 3 февраля, сайт британской медиакомпании Sky News.

По словам Фэллона, Кремль проводит целенаправленную кампанию по дестабилизации Запада. В ответ на эту угрозу министр ожидает более активных действий со стороны НАТО, указывает издание. Он подчеркнул, что следует привлечь к ответственности такие российские СМИ, как RT и Sputnik, за распространение дезинформации «в советском стиле».

Что касается кибератак хакеров, действующих в интересах РФ, то здесь можно говорить о некой «устоявшейся модели», в соответствии с которой подобные нападения повторяются на регулярной основе, начиная с апреля 2015 года, когда из-за действий злоумышленников на 18 часов было прервано вещание французского телеканала TV5 Monde, и заканчивая взломом серверов Демократической и Республиканской партий во время президентской избирательной кампании в США в прошлом году, утверждает Фэллон.

«Россия явно испытывает Запад»

Министр обороны Великобритании предупредил, что Кремль постарается вмешаться в сентябрьские выборы в бундестаг ФРГ, как он уже это сделал во время парламентских выборов в Черногории в октябре 2016 года и во время референдума в Нидерландах об ассоциации ЕС и Украины в апреле 2016 года.

«Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить (Североатлантический. — Ред.) альянс, — подчеркнул глава британского оборонного ведомства. — Это подрывает национальную безопасность целого ряда союзников и международную систему, основанную на правилах».

«В этой связи в наших интересах и в интересах Европы сохранить сильные позиции НАТО, сдержать Россию и отговорить ее от следования этим курсом», — резюмировал Майкл Фэллон.

Deutche Welle