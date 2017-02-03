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Опубликовано: Пт, Фев 3rd, 2017
588 ЗКО / Картина дня

Мошенница из Уральска назанимала более 50 миллионов тенге

Фарида Бедеева обманула более десяти уральцев. На этой неделе в уральском уголовном суде женщина была признана виновной в мошенничестве и осуждена на 5 лет колонии.

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Предприимчивая уроженка Акжаикского района втиралась в доверие уральцам и занимала у них деньги. Действовала деятельная женщина по одной и той же схеме.
Пострадавший от рук мошенницы Владимир Башаев рассказал, что познакомились они с Фаридой Бедеевой на рынке «Алтын алма» еще в 2012 году.
— Она попросила подвезти ее до дома, представилась Эльвирой, сотрудницей фирмы, которая занимается строительством колонии строгого режима в Уральске , — рассказал потерпевший мужчина. – По дороге мы разговорились, и она сказала, что устроит меня на работу. Так я стал зависеть от нее. Периодически она просила подвести меня в аэропорт, поскольку постоянно летала в Алматы.

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Со слов мужчины, Бедеева создала образ успешного и делового человека и вызывала доверие.
— Сначала она попросила в долг у меня 400 тысяч тенге, — говорит Башаев. – Я занял у людей для нее эти деньги. Через неделю она вернула долг с процентами. В итоге и я, и она оставались в плюсе. Так продолжалось несколько раз. В самом конце Бедеева попросила у меня миллион и пропала.
Попытки отыскать женщину и привлечь к ответственности успехом не увенчались. Тогда Владимир Башаев решил отыскать людей, кто также пострадал от проделок Фариды Бедеевой.
— Из-за того, что она не отдала долг, начали расти проценты на деньги, которые я занимал для Эльвиры-Фариды , — рассказал Башаев. – Мне пришлось отдать машину в счет долга. Из-за безденежья от меня ушла жена.
По словам пострадавших от действий мошенницы, в любой другой ситуации они бы не стали никогда занимать столь большие суммы.
— Бедеева ловко втирается в доверие, умело создает о себе хорошее впечатление, — рассказывает Владимир Башаев. – У одной бизнес-вумен ей удалось занять 40 миллионов.

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Пострадавшие от мошеннических действий Бедеевой считают, что 5 лет колонии — мягкое наказание

Во время последнего слова Фарида Бедеева сообщила суду, что у нее на попечении имеется 14-летний сын.
— Мой сын не знает, где я сейчас, — говорит Бедеева. – Я не хочу, чтобы он знал, что я в тюрьме. Пяти месяцев в СИЗО мне было достаточно, чтобы осознать свою вину.
Тем не менее, суд наказал Бедееву согласно закону, и теперь женщина будет отбывать наказание в колонии строго режима.

 

2 комментария
  1. Мурат:
    3 Февраль 2017 в 13:06

    а сколько таких мошенников по уральску, один из них стас рахматулин —- втирается в доверие и взяв деньги скрывается. Может тоже объединимся все кого он обманул и напишем заявление,

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  2. Жанна:
    3 Февраль 2017 в 13:23

    Мда, наконец то попалась,это диагноз у нее с молодости к сожалению.

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