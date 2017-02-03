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Опубликовано: Пт, Фев 3rd, 2017
85 ЗКО / Картина дня

В Уральске акимат области проведет День открытых дверей

Завтра, 4 февраля, в здании казахского драматического театра начальники всех областных управлений проведут личные приемы всех желающих граждан.

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— Каждый житель области может обратиться по любому волнующему вопросу, — сообщает пресс-секретарь акимата ЗКО Жаркын Жумадилов на своей страничке в Facebook. —    Принимать жителей области будут руководители всех областных управлений.

Будет ли присутствовать на встрече сам аким Кульгинов не сообщается.

— Данное мероприятие проводится в рамках акции «Открытый акимат», — пишет Жумадилов. – Работа по данной акции уже начата в некоторых районах области.

Руководитель областного управления внутренней политики Бахытжан Нарымбет добавил, что день открытых дверей начнется в 10 часов утра и завершится в 13.00 часов.

— Это пока мы так запланировали. Если поток людей будет большим, то естественно мы рассмотрим возможность продлить мероприятие. Кроме того, на этом примере мы посмотрим на активность граждан и решим с какой периодичностью будет проводить такие Дни открытых дверей — ежеквартально или раз в полгода. На этот раз в мероприятий принимают участие не только областные управления, но и руководители всех коммунальных служб и Жилстройсбербанк, — сказал Бахытжан Нарымбет.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. Прохожий:
    3 Февраль 2017 в 16:23

    Обычно такие объявления пишут после того как прошло мероприятие, или за час до его начала, а это надо же за день написали.
    Видимо перенесут ероприятие

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