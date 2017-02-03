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Опубликовано: Пт, Фев 3rd, 2017
253 ЗКО / Картина дня

Облздрав ЗКО: «Камкиев будет курировать в диагностическом центре вопросы качества оказания медицинских услуг»

По мнению облздрава, врач ранее лишенный врачебной лицензии, может заниматься организацией деятельности медучреждения.

кам

 

Вчера, пресс-секретарь облздрава Флюра Саматова рассказала Интернет-изданию  informburo.kz  что для руководящей деятельности у Расула Камкиева есть весь необходимый пакет документов.

— У Камкиева имеется лицензия на организационную деятельность в сфере здравоохранения, — сообщила Саматова. —   Он будет курировать в диагностическом центре вопросы качества оказания медицинских услуг.

К слову, по данным сайта электронного правительства, лицензию на медицинскую деятельность ЛОР- врач Камкиев получил незадолго до своего назначения, 20 января.

Один комментарий
  1. Русик:
    3 Февраль 2017 в 11:37

    Милиция пьяная — ссыт и на земле бухой валяется
    Чиновник коррупционер — спокойно увольняется, а где-то просто ШТРАФОМ отделывается.
    Медик без лицензии — руководителем становиться.
    Учителя — дитей бьют в тюрьмы сажаються.
    Это Казахстан детка, это Казахстан….

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