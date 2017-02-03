Облздрав ЗКО: «Камкиев будет курировать в диагностическом центре вопросы качества оказания медицинских услуг»
По мнению облздрава, врач ранее лишенный врачебной лицензии, может заниматься организацией деятельности медучреждения.
Вчера, пресс-секретарь облздрава Флюра Саматова рассказала Интернет-изданию informburo.kz что для руководящей деятельности у Расула Камкиева есть весь необходимый пакет документов.
— У Камкиева имеется лицензия на организационную деятельность в сфере здравоохранения, — сообщила Саматова. — Он будет курировать в диагностическом центре вопросы качества оказания медицинских услуг.
К слову, по данным сайта электронного правительства, лицензию на медицинскую деятельность ЛОР- врач Камкиев получил незадолго до своего назначения, 20 января.
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