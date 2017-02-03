Политика открытых дверей: почему Канаде нужно больше беженцев?

В Канаде ощущается острая нехватка беженцев, в особенности из Сирии.

Несмотря на рост антииммигрантских настроений в большинстве стран Запада, тысячи и тысячи канадцев требуют от правительства в Оттаве принимать больше беженцев.

Причем люди готовы платить за это из своего кармана — не посредством налогов, а совершенно буквально. Дело в том, что процесс приема беженцев в Канаде частично приватизирован, и сделано это было почти 40 лет тому назад.

Все началось с падения Сайгона.

Правительство Южного Вьетнама пало под натиском сил северян, и страна была воссоединена под правлением коммунистической партии: на захваченной территории начались аресты, этнические чистки, лагеря «перевоспитания» и прочие репрессии.

Новый строй пришелся не по душе довольно многим жителям юга Вьетнама, и они стали бежать из страны — в основном, по морю.

Так появились «люди на лодках» (boat people): между 1975 и 1995 годами около двух миллионов человек бежали из Вьетнама на перегруженных до предела утлых лодчонках.

Лодки тонули в открытом море, на них нападали пираты, а выжившие мигранты оседали в лагерях для беженцев в Таиланде, Малайзии, на Филиппинах.

Ужасающие сцены массового бегства не сходили с экранов телевизоров.

Стоит напомнить, что происходило это в те годы, когда еще очень многие политики и избиратели прекрасно помнили Вторую мировую войну, Холокост — и массовые потоки беженцев из Европы.

И мир ужаснулся. Вьетнамских эмигрантов стали принимать чуть ли не во всех странах мира — от Америки до Аргентины, от Исландии до Израиля, от Китая до Канады.

Правительство Канады взяло на себя обязательство принять 60 тысяч вьетнамских беженцев. И внезапно столкнулось с проблемой.

Дело в том, что существовавшая на тот момент канадская инфраструктура по приему беженцев была рассчитана максимум на несколько тысяч человек в год — и уж никак не десятки тысяч. Страна оказалась не в состоянии выполнить собственное обещание.

И тогда правительство в Оттаве обратилось за помощью к гражданам.

Так была создана программа частного спонсирования беженцев, которая работает до сих пор. Любая группа из пяти человек (в том числе любые ассоциации, культурные центры, церковные приходы и т.п.) могли собрать сумму денег, необходимую для того, чтобы обеспечить иммигрантам помощь в течение их первого года в стране, и обратиться к правительству с просьбой найти им подходящего беженца — или целую семью.

Беженцев канадские власти отбирают за границей: просящие убежища тщательно проверяются иммиграционной службой, королевской жандармерией и другими спецслужбами.

Весь процесс занимает примерно год — лишь после этого мигранты могут попасть в Канаду.

Граждане, выступающие спонсорами приема, могут выразить свои преференции: кто-то хочет привезти родственников или бывших соседей, кто-то предпочитает выходцев из той же этнической или религиозной группы.

Так, среди сирийских беженцев, уже прибывших в Канаду, много этнических армян — их спонсируют местные армянские общины (чьи предки, кстати, в основном сами — выходцы из Ливана и Сирии). Ассоциации ЛГБТ спонсируют беженцев-геев из таких стран, как, например, Иран, где тем грозит смертная казнь.

Из 60 тысяч вьетнамских беженцев, принятых Канадой 40 лет назад, примерно половина была спонсирована частными гражданами из разных уголков страны.

Убедившись в том, что программа работает, федеральное правительство Канады оставило ее в силе, и с тех пор только частные граждане привезли в страну более 200 тысяч вынужденных переселенцев из всех возможных стран.

С начала сирийского кризиса программа значительно расширилась, и сейчас проблема состоит уже в нехватке беженцев.

На процесс проверки беженцев за границей уходит время, государственные подразделения и спецслужбы работают не спеша, и сейчас сотни и сотни групп людей, жаждущих помочь беженцам, сидят и дожидаются, когда, наконец, они смогут это сделать.

Именно поэтому в Канаде все громче звучат голоса, призывающие принять в страну мигрантов из Сирии, которым Дональд Трамп запретил въезд в США. Процесс проверки беженцев, применяемый Америкой, — один из самых строгих и тянется в среднем два года.

Канадские избиратели, церкви, синагоги и мечети указывают на то, что тысячи этих беженцев уже были тщательно проверены, и просят у властей дать им возможность спонсировать этих людей.

Такая «приватизация» имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, страна может принимать больше беженцев — при этом избиратели ощущают, что они лично причастны к контролю за процессом миграции. Во-вторых, беженцы быстрее и легче интегрируются в местное общество, так как у них с первого дня возникают обширные и тесные связи. И в-третьих, правительство экономит бюджетные деньги.

Чтобы спонсировать прием, группа граждан должна собрать достаточно денег для помощи новоприбывшим на целый год. В среднем речь идет примерно о 10 тысячах (американских) долларах на одного беженца — или 20 тысячах на семью из четырех человек.

«Спонсоры» находят новоприбывшим жилье, встречают их в аэропорту, привозят в новый дом, находят им мебель, утварь, одежду, помогают записаться на курсы английского или французского языка, помогают искать работу и так далее.

Результат налицо: после трех лет пребывания в стране безработица среди «частных» беженцев значительно ниже, чем среди тех, кому аналогичную помощь оказывало правительство.

Кроме того, «частники» лучше владеют языком и более интегрированы в местное сообщество.

Частично это отражает чисто местный подход к иммигрантам: и правительство страны, и большинство рядовых канадцев относятся к новоприбывшим не как к непонятным пришельцам, а как к будущим гражданам и уже теперешним соседям.

Кроме того, Канада, как и многие другие страны Запада, переживает демографический кризис: население продолжает стареть, и во многих секторах экономики уже начинает ощущаться нехватка рабочих рук.

Практически все в Канаде осознают тесную связь между миграцией и экономическим ростом, и провинции соревнуются между собой, пытаясь привлечь как можно больше иммигрантов, в том числе и беженцев.

Федеральное правительство устанавливает лишь годовую квоту на число прибывающих в страну.

Во время предвыборной кампании 2015 года все три основные политические партии также соревновались в том, кто пообещает принять больше беженцев.

Правящая тогда Консервативная партия обещала принять 10 тысяч сирийских беженцев в течение трех лет. Новая демократическая партия намеревалась принять 10 тысяч за один год. Либеральная партия, в свою очередь, клялась принять 25 тысяч уже к концу года.

Придя к власти, Либеральная партия выполнила свое обещание — только не к 1 января, а к середине февраля.

Премьер-министр Джастин Трюдо лично встречал сирийских беженцев в аэропорту.

Канадской программе частного приема беженцев скоро исполнится 40 лет. Сейчас, когда число беженцев в мире продолжает расти, ей заинтересовались и другие страны.

Правительства Австралии, Великобритании и даже Аргентины выразили свой интерес, однако пока не предприняли никаких конкретных мер.

Канадскую программу заметили и многие в США. Приходы многих церквей, мечетей и синагог, где хотели помочь беженцам, поняв, что в Америке им это сделать вряд ли удастся, сейчас собирают деньги и отправляют их своим собратьям по вере в Канаде — чтобы те могли спасти человеческие жизни, пригласив беженцев к себе.

А Канада остается примером того, как мобилизовать гражданское общество на помощь тем, кто в ней нуждается, как лучше интегрировать самих беженцев и сэкономить при этом бюджетные деньги.

И при этом испытывает чувство морального превосходства.

bbc.com