Уволены двое начальников «лежачего» полицейского, наказаным ещё трое в Бурлинском РОВД и ДВД

Департамент внутренних дел области прислал в редакцию официальное сообщение.

«Информация

по видеозаписи в сети интернет о справляющем нужду в г.Аксай Западно-Казахстанской области в форменной одежде сотрудника органов внутренних дел.

Данный факт был рассмотрен на заседании дисциплинарной комиссии ДВД ЗКО. По результатам которой подписан Приказ начальника ДВД ЗКО, согласно которому:

1. полицейский дорожно-патрульной полиции Бурлинского РОВД сержант полиции Муса Р. за грубое нарушение служебной дисциплины, Этического кодекса государственных служащих РК уволен из правоохранительных органов по пп.12, 13 ч.1 ст.80 Закона «О правоохранительной службе» РК (за грубое нарушение служебной дисциплины и совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган);

2. его непосредственный рукводитель, командир взвода МПС Бурлинского РОВД капитан полиции Базаргалиев М. освобожден от занимаемой должности;

3. в отношении начальника МПС Бурлинского РОВД майора полиции Каиргалиева А. дисциплинарной комиссией принято решение об освобождении с занимаемой должности. Данный вопрос направлен на согласование в маслихат Бурлинского района.

​Кроме того, начальнику Бурлинского РОВД подполковнику полиции Мухамедьярову А., заместителю начальника Бурлинского РОВД по кадровой службе подполковнику полиции Сагын К., объявлено предупреждение о неполном служебном несоответствии занимаемой должности. Заместителю начальника МПС ДВД ЗКО подполковнику полиции Аженову М. объявлен строгий выговор.

Пресс-служба ДВД Западно-Казахстанской области