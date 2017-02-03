В Уральске волонтёры раздают пенсионерам бесплатный хлеб (ВИДЕО)

Пока, как отмечает инициатор данной акции Галия Беккужиева, хлеб они раздают всего на двух точках, но в будущем планируют увеличить количество магазинов, где будет полочка с бесплатными буханками.

— Акция «Добрый хлеб» — это наша поддержка пенсионерам и малоимущим семьям, которым сейчас живётся нелегко – цены растут, денег на продукты им не хватает, — рассказывает Галия Беккужиева. – Три недели назад мы запустили эту акцию на рынке «Аяжан», там наш волонтёр по пятницам раздаёт 40 булок хлеба абсолютно бесплатно тем уральцам, кто в нём нуждается. Место для раздачи этого хлеба нам предоставили владельцы ларька «Свежий хлеб». С этой пятницы такой же бесплатный хлеб мы начали раздавать в магазине «Акас». Думаем, что в ближайшее время мы откроем такие же точки в посёлке Зачаганске – в магазине напротив поликлиники №6, а также в районе железнодорожного вокзала.

По словам Галии, точек по раздаче бесплатного хлеба может быть и больше, если в акцию включится как можно больше неравнодушных уральцев.

— Чтобы закупить в магазинах хлеб, мы собираем деньги на него через соцсети, — объясняет Беккужиева. – На «Аяжане» в пятницу мы закупаем 40 булок хлеба высшего сорта по 90 тенге, в «Акасе» нам предложили закупать у них 40 буханок хлеба первого сорта по 70 тенге. Пенсионеры просят нас, чтобы мы раздавали им бесплатное молоко, чай. Но пока у нас нет денег на то, чтобы закупить эти продукты. Мы будем рады, если на нашу акцию откликнутся неравнодушные уральцы и поддержат нас.

Если вы хотите присоединиться к акции «Добрый хлеб» и внести свой вклад в покупку хлеба для малоимущих семей и стариков, звоните Галие Беккужиевой по тел.: 87477620432.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Видео Нурлыбек ЕМРАНОВ,фото Рауль Упоров