Погода -10oC
$325
351.46
5.45
Опубликовано: Пт, Фев 3rd, 2017
244 ЗКО / Картина дня

«Лежачего полицейского» из Аксая уволили

Скандальное видео с пьяным полицейским из Аксая, после долгой паузы, прокомментировали в ДВД ЗКО.

Полицейский из Аксая успешно справился с ролью лежачего полицейского

Полицейский из Аксая успешно справился с ролью лежачего полицейского

Пресс-служба полиции отказалась называть имя полицейского, но сообщила о том, что он установлен и уволен. Досталось и его начальству.

— Руководство Бурлинского РОВД и местной полицейской службы привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщает пресс- служба ДВД ЗКО.

На вопрос, где на момент совершения административного правонарушения было табельное оружие знаменитого сержанта,  пресс-служба ДВД ЗКО не ответила.

 

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-03
Утром-10 ℃
Днем-9.22 ℃
Вечером-12.43 ℃
Ночью-16.47 ℃
Влажность86 %
ДавлениеhPa 1025.58
Скорость ветра6.36 м/с
2017-02-04
Утром-18.59 ℃
Днем-16.3 ℃
Вечером-23.19 ℃
Ночью-23.56 ℃
Влажность87 %
ДавлениеhPa 1036.68
Скорость ветра1.76 м/с