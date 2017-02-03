«Лежачего полицейского» из Аксая уволили

Скандальное видео с пьяным полицейским из Аксая, после долгой паузы, прокомментировали в ДВД ЗКО.

Пресс-служба полиции отказалась называть имя полицейского, но сообщила о том, что он установлен и уволен. Досталось и его начальству.

— Руководство Бурлинского РОВД и местной полицейской службы привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщает пресс- служба ДВД ЗКО.

На вопрос, где на момент совершения административного правонарушения было табельное оружие знаменитого сержанта, пресс-служба ДВД ЗКО не ответила.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА