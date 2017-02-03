В ЗКО заснувший на снегу полицейский мешал выезду автомобилей со двора
В сети продолжает распространяться видео с приключениями пьяного полицейского в Аксае. Сегодня в сеть выложили видео, где этот же сотрудник в буквальном смысле превратился в лежачего полицейского.
На новом видео запечатлен тот же сотрудник, что и накануне был запечатлен справляющим нужду во дворе многоквартирного дома. Но теперь сотрудник полиции обессиленный лежит в том же дворе и, судя по видео, перекрыл проезжую часть. До сих пор неизвестно имя сотрудника полиции, как и повод из-за которого он оказался в таком состоянии. ДВД ЗКО не комментирует ситуацию.
Внимание видео содержит нецензурную лексику 18+
Мог бы и неотложку либо в полицию позвонить а не идти машину прогревать!некрасивая ситуация конечно же, но у человека может горе, может случилось что!есть на всё причина!все мы люди,у всех проблемы!А Мат водителя могли б и вырезать!
Проблемы похоже у вас раз это для вас нормально.
Тут нет оправданий.быдло оно и есть быдло.наказать по всей строгости.
Я не в коем случае не оправдываю никого!я о том что нужно сначала помочь человеку кем бы он не был!неизвестно сколько он так на снегу пролежал!у всех нас есть братья,отцы,дяди…
потом уже разбираться увольнять,оштрафовать либо с руководством разбираться и т.д.