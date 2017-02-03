В ЗКО заснувший на снегу полицейский мешал выезду автомобилей со двора

В сети продолжает распространяться видео с приключениями пьяного полицейского в Аксае. Сегодня в сеть выложили видео, где этот же сотрудник в буквальном смысле превратился в лежачего полицейского.

На новом видео запечатлен тот же сотрудник, что и накануне был запечатлен справляющим нужду во дворе многоквартирного дома. Но теперь сотрудник полиции обессиленный лежит в том же дворе и, судя по видео, перекрыл проезжую часть. До сих пор неизвестно имя сотрудника полиции, как и повод из-за которого он оказался в таком состоянии. ДВД ЗКО не комментирует ситуацию.

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