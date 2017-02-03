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Опубликовано: Пт, Фев 3rd, 2017
967 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО заснувший на снегу полицейский мешал выезду автомобилей со двора

В сети продолжает распространяться видео с приключениями пьяного полицейского в Аксае. Сегодня в сеть выложили видео, где этот же сотрудник в буквальном смысле превратился в лежачего полицейского. 

Полицейский из Аксая успешно справился с ролью лежачего полицейского

Полицейский из Аксая успешно справился с ролью лежачего полицейского

На новом видео запечатлен тот же сотрудник, что и накануне был запечатлен справляющим нужду во дворе многоквартирного дома. Но теперь сотрудник полиции обессиленный лежит в том же дворе и, судя по видео, перекрыл проезжую часть. До сих пор неизвестно имя сотрудника полиции, как и повод из-за которого он оказался в таком состоянии. ДВД ЗКО не комментирует ситуацию.

Внимание видео содержит нецензурную лексику 18+

3 комментария
  1. 07kz:
    3 Февраль 2017 в 10:10

    Мог бы и неотложку либо в полицию позвонить а не идти машину прогревать!некрасивая ситуация конечно же, но у человека может горе, может случилось что!есть на всё причина!все мы люди,у всех проблемы!А Мат водителя могли б и вырезать!

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    • west:
      3 Февраль 2017 в 10:15

      Проблемы похоже у вас раз это для вас нормально.
      Тут нет оправданий.быдло оно и есть быдло.наказать по всей строгости.

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      • 07kz:
        3 Февраль 2017 в 10:24

        Я не в коем случае не оправдываю никого!я о том что нужно сначала помочь человеку кем бы он не был!неизвестно сколько он так на снегу пролежал!у всех нас есть братья,отцы,дяди…
        потом уже разбираться увольнять,оштрафовать либо с руководством разбираться и т.д.

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