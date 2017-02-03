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Опубликовано: Пт, Фев 3rd, 2017
895 ЗКО / Картина дня

В уголовном обвинении экс-начальника управления сельского хозяйства Марата Унгарбекова фигурируют сотрудники областного акимата  

По предварительной информации, денег во взятке, которую получил Марат Унгарбеков, не было.

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— Я не знаю, почему антикоррупционное бюро раздувает такой скандал, потому что в этом деле нет крупных сумм, и, вообще, денег в этом деле не было, — сообщил адвокат  Марата Унгарбекова Рашид Хисаметдинов.

Адвокат также сообщил, что в уголовном деле  Марата Унгарбекова фигурируют сотрудники областного акимата.

Унгарбеков получал взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство. Он был задержан и полностью признал свою вину.

По их ходатайству Национальным бюро в отношении Марата Унгарбекова досудебное расследование будет проводиться в ускоренном порядке.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

2 комментария
  1. Fox:
    3 Февраль 2017 в 13:47

    Взятка уже стала чем то обыденным. Как с добрым утром

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  2. Гизат:
    3 Февраль 2017 в 14:04

    В деле Марата Унгарбекова фигурируют сотрудники областного акимата.
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    Что за анонимные «сотрудники областного акимата»? По должности он общается или с замами акима области или с акимом области! «Фигурируют» должно быть или замакима области или аким области! Его предшественник Утегулов сейчас 1 зам акима области………

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