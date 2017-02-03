В уголовном обвинении экс-начальника управления сельского хозяйства Марата Унгарбекова фигурируют сотрудники областного акимата  

По предварительной информации, денег во взятке, которую получил Марат Унгарбеков, не было.

— Я не знаю, почему антикоррупционное бюро раздувает такой скандал, потому что в этом деле нет крупных сумм, и, вообще, денег в этом деле не было, — сообщил адвокат Марата Унгарбекова Рашид Хисаметдинов.

Адвокат также сообщил, что в уголовном деле Марата Унгарбекова фигурируют сотрудники областного акимата.

Унгарбеков получал взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство. Он был задержан и полностью признал свою вину.

По их ходатайству Национальным бюро в отношении Марата Унгарбекова досудебное расследование будет проводиться в ускоренном порядке.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА