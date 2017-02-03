В уголовном обвинении экс-начальника управления сельского хозяйства Марата Унгарбекова фигурируют сотрудники областного акимата
По предварительной информации, денег во взятке, которую получил Марат Унгарбеков, не было.
— Я не знаю, почему антикоррупционное бюро раздувает такой скандал, потому что в этом деле нет крупных сумм, и, вообще, денег в этом деле не было, — сообщил адвокат Марата Унгарбекова Рашид Хисаметдинов.
Адвокат также сообщил, что в уголовном деле Марата Унгарбекова фигурируют сотрудники областного акимата.
Унгарбеков получал взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство. Он был задержан и полностью признал свою вину.
По их ходатайству Национальным бюро в отношении Марата Унгарбекова досудебное расследование будет проводиться в ускоренном порядке.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Взятка уже стала чем то обыденным. Как с добрым утром
В деле Марата Унгарбекова фигурируют сотрудники областного акимата.
==========================================================================
Что за анонимные «сотрудники областного акимата»? По должности он общается или с замами акима области или с акимом области! «Фигурируют» должно быть или замакима области или аким области! Его предшественник Утегулов сейчас 1 зам акима области………