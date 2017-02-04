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Опубликовано: Сб, Фев 4th, 2017
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Акцию «Открытый акимат» в Уральске посетило более 300 горожан (ВИДЕО)

Инициированная властями акция «Открытый акимат» привлекла внимание большого количества горожан. На их вопросы отвечали 50 руководителей госорганов областного и городского значения.

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Сегодня в Уральске впервые прошла акция «Открытый акимат», когда у горожан была возможность лично встретиться с первыми руководителями управлений областного акимата и отделов городского акимата. Мероприятие проходило в здании Казахского драматического театра и за три часа к чиновникам обратилось 311 человек. Подавляющее большинство посетителей выстроились в очередь  на прием к руководителям отдела земельных отношений и к руководству ЖКХ№ по данным упраления внутренней политики по земельным вопросам в этот день обратилось 58 человек, по вопросам ЖКХ – 34. 20 человек обратилось к руководству управления социальных программ и занятости. Кроме государственных органов прием вели представители фонда «Даму» и Жилстройсбербанка. Всего в этот день было оказано 172 вида государственных услуг. По данным областного управления внутренней политики в прошлом году в области было оказано 2.2 млн госуслуг гражданам. Из них в электронном виде – 281 тысяча, через ЦОНы 58 тысяч.

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