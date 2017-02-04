Аким Уральска: «Общественный транспорт города на грани банкротства» (ВИДЕО)
Общественный транспорт Уральска больше не может функционировать при нынешних тарифах, считает аким Уральска. Он предложил три варианта того, как можно спасти перевозчиков от банкротства.
Аким Уральска Нариман Турегалиев, изложил свое видение того как можно улучшить качество услуг общественного транспорта в Уральске. По его словам, горожанам придется согласиться с непопулярными мерами по оздоровлению этой сферы услуг, если люди хотят сохранить общественный транспорт и требовать от перевозчиков улучшения сервиса. По словам Нримана Турегалиева, в настоящее время уже два предприятия-перевозчика находятся на грани банкротства. Городские власти предлагают жителям на рассмотрение три предложения.
— Либо нужно повышать тариф на проезд в общественном транспорте, либо нужно пересмотреть схемы маршрутов. У нас слишком длинные маршруты. С Зачаганска до 7 микрорайона можно доехать без пересадок. И таких маршрутов много. Это удобно для пассажиров, но мы «убиваем» перевозчиков. Поэтому второе предложение – разорвать длинные маршруты. В этом случае мы не повышаем тариф, но горожанам придется ездить с пересадками, — сказал Нариман Турегалиев в разговоре с журналистом «Уральской недели».
Еще одна мера, которая позволит перевозчикам зарабатывать больше заключается в дифференцированном тарифе – когда после 20.00 часов тариф за проезд в автобусе будет выше.
Подробности в прямой речи акима Наримана Турегалиева в видео.
Ой, ладно Ресейде кешке сегызде баска тариф, баска емеспа бэри бэр.
Вы лучше скажите, что насчет субсидий от государства для перевозчиков? Ведь в других же областях дают субсидии. В Атырау так вообще пенсионерам скидки в общественном транспорте. Также как и на другие услуги.
Кроме того, тупо повышать тариф, при этом качество транспортных услуг оставлять на прежнем уровне нельзя! Уж коль скоро транспортники (если им верить) платят такие большие налоги, то прежде всего на остановках надо условия создать для каждого маршрута — это раз. Во вторых, нужно расписание устаканить и обеспечить всех жителей, перевозчиков единой информацией этому расписанию. Маршруты менять нельзя! Иначе опять начнется путаница. Только выучили улицы и маршруты, представьте какой опять начнется бардак?И при чем тут Россия? Сами за себя совсем что ли отвечать не умеем?
Вот она безграмотная политика акииата если бы в предиидущие обращения перевозчиков повышении тарифа каждое полугодие на 5тенге подымали то сегодня пришли бы к нормальной ситуации.
Общественный транспорт Уральска больше не может функционировать при нынешних тарифах, считает аким Уральска.
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Во-первых, что такое общественный транспорт? Аким явно лоббирует интересы частных перевозчиков! За спасибо или за большое спасибо?… У нас уже 26 год нет общественного транспорта!