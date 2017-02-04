Аким Уральска: «Общественный транспорт города на грани банкротства»  (ВИДЕО)

Общественный транспорт Уральска больше не может функционировать при нынешних тарифах, считает аким Уральска. Он предложил три варианта того, как можно спасти перевозчиков от банкротства.

Аким Уральска Нариман Турегалиев, предлагает жителям города выбрать решение как сохранить общественный транспорт в городе.

Аким Уральска Нариман Турегалиев, изложил свое видение того как можно улучшить качество услуг общественного транспорта в Уральске. По его словам, горожанам придется согласиться с непопулярными мерами по оздоровлению этой сферы услуг, если люди хотят сохранить общественный транспорт и требовать от перевозчиков улучшения сервиса. По словам Нримана Турегалиева, в настоящее время уже два предприятия-перевозчика находятся на грани банкротства. Городские власти предлагают жителям на рассмотрение три предложения.

— Либо нужно повышать тариф на проезд в общественном транспорте, либо нужно пересмотреть схемы маршрутов. У нас слишком длинные маршруты. С Зачаганска до 7 микрорайона можно доехать без пересадок. И таких маршрутов много. Это удобно для пассажиров, но мы «убиваем» перевозчиков. Поэтому второе предложение – разорвать длинные маршруты. В этом случае мы не повышаем тариф, но горожанам придется ездить с пересадками, — сказал Нариман Турегалиев в разговоре с журналистом «Уральской недели».

Еще одна мера, которая позволит перевозчикам зарабатывать больше заключается в дифференцированном тарифе – когда после 20.00 часов тариф за проезд в автобусе будет выше.

Подробности в прямой речи акима Наримана Турегалиева в видео.