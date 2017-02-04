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Опубликовано: Сб, Фев 4th, 2017
83 ЗКО / Картина дня

На два года будет закрыто движение на центральном мосту Уральска (ВИДЕО)

Аким Уральска рассказал о том, как будет проходить ремонт путепровода в районе локомотивного депо в Уральске.

деповской мост

 

Реконструкция путепровода начнется в этом году. По проекту планируется полностью демонтировать существующую конструкцию. По проекту планируется уширение проезжей части с 8 до 14 метров. Но самой большой трудностью для городских властей является организация дорожного движения на время ремонта, которое провится 24 месяца. Строительные работы будет проводить строительная компания ТОО «Ка-Строй ЛТД». Стоимость проекта 2,3 миллиарда тенге, которые выделяет КПО б.в.

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