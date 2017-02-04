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Опубликовано: Сб, Фев 4th, 2017
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В Уральске стартует программа «Нурлы Жер» (Видео)

В этом году власти Уральска намерены приступить к реализации новой программы «Нурлы Жер» для тех кто стоит в очереди за земельными участками. Акимат города выделяет под эту программу 100 земельных участков в районе поселка Рыбцех, между Деркулом и Зачаганском.

фото mnews.kz
фото mnews.kz

Об этом сообщил аким города Уральск Нариман Турегалиев, 4 февраля во время проведения мероприятия «Открытый акимат». По его словам программа «Нурлы Жер» это качественно новый подход к решению вопроса о выделении земельных участков под индивидуальное жилщное строительство. Суть программы концептуально заключается в том, что теперь власти объединяют очередников за землей и вкладчиков ЖССБ. Очередники, стоящие в очереди за земельными участками, будут получать не просто кусок земли, а готовый дом. По программе «Нурлы Жер» на выделенных земельных участках люди не будут строить дома по сами, а будет единый застройщик, который возведет на земельных участках дома по утвержденному проекту. Но строительство начнется только после того, как власти города подведут к данному району все необходимые коммуникации и инженерные сети. То есть сначала в этом районе будет построен поселок, проложены дороги и только после этого начнется распределение земельных участков. Претенденты должны соблюсти два важных условия – они должны состоять в списке очередников на землю и иметь накопительный вклад в ЖССБ. Нариман Турегалиев, заверил, что стоимость квадратного метра жилья не будет превышать установленную в Уралське ставку для жилищного строительства по госпрограммам.

 

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