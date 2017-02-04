В Уральске власти намерены заасфальтировать все второстепенные улицы (видео)

С этого года власти города намерены заасфальтировать все улицы города. Эта программа рассчитана на несколько лет и, по мнению, акима города это избавит Уральск от пыли и грязи.

Об этом аким Уральска Нариман Турегалиев сообщил журналисту «Уральской недели» во время проведения акции «Открытый акимат», 4 февраля в Казахском драматическом театре. По словам акима, в городе многие второстепенные улицы не имеют твердого покрытия и именно с них на центральные улицы выносится грязь и пыль. В этом году начнется капитальный улиц Досмухамедова, Даулеткерея, Гумара Караша, Савичева, Габдуллы Тукая, Калдаякова, Неусыпова, Покатилова и 8 марта.