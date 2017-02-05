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Опубликовано: Вс, Фев 5th, 2017
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Правительство Румынии отменило скандальный декрет о коррупционерах

После многотысячных протестов по всей стране власти в Бухаресте аннулировали постановление, ослаблявшее антикоррупционные законы.

Социал-либеральное правительство Румынии отменило скандальный декрет об амнистии и декриминализации ряда коррупционных преступлений. Об этом говорится в заявлении, распространенном после заседания кабинета министров в Бухаресте

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну

в воскресенье, 5 февраля.

Одновременно правительство опубликовало стенограммы, которые, по всей видимости, компрометируют членов предыдущего кабинета министров, пишет агентство dpa.

Отменить декрет, ослабляющий антикоррупционные законы, накануне пообещал премьер-министр страны Сорин Гриндяну. Таким образом правительство отреагировало на массовые протесты граждан. Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались 31 января после обнародования декрета и ежедневно собирали от 200 до 250 тысяч человек. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что обжалует декрет в конституционном суде.

Согласно вызвавшему резкую критику документу, в отношении коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны заводиться уголовные дела. Румынское правительство также намеревалось амнистировать заключенных, осужденных на срок до 5 лет по коррупционным делам. Критики принятых поправок в уголовный кодекс указывали, что послабления могут облегчить участь конкретных политиков, обвиненных в коррупции.

Постановление румынского кабинета также вызвало критику Еврокомисии. «Борьбу с коррупцией необходимо усиливать, а не прекращать», — подчеркивалось в совместном заявлении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и его заместителя Франца Тиммерманса, обнародованном 1 февраля.

Deutche wellle

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