Абзал Ажгалиев из ЗКО стал серебряным призером студенческих игр
Западноказахстанский спортсмен по шорт-треку выиграл «серебро» на дистанции 500 метров.
Об этом сообщили только что сотрудники областного управления физической культуры и спорта.
— Абзал уступил корейскому спортсмену, — сообщили в областном управлении.
Стоит отметить, что обладателем бронзовой медали стал еще один казахстанский спортсмен — Денис Никиша.
Нурберген Жумагазиев из ЗКО, ранее ставший третьим на Универсиаде на дистанции 1500 метров, не смог выиграть медаль на менее короткой дистанции.
Екатерина Литвякова