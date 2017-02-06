Абзал Ажгалиев из ЗКО стал серебряным призером студенческих игр

Западноказахстанский спортсмен по шорт-треку выиграл «серебро» на дистанции 500 метров.

Об этом сообщили только что сотрудники областного управления физической культуры и спорта.

— Абзал уступил корейскому спортсмену, — сообщили в областном управлении.

Стоит отметить, что обладателем бронзовой медали стал еще один казахстанский спортсмен — Денис Никиша.

Нурберген Жумагазиев из ЗКО, ранее ставший третьим на Универсиаде на дистанции 1500 метров, не смог выиграть медаль на менее короткой дистанции.

Екатерина Литвякова