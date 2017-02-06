Члены закрытой Конфедерации независимых профсоюзов заявляют о политическом характере преследований

Несмотря на это представители крупнейшего независимого профсоюзного объединения страны готовы продолжать отстаивать право на его существование.

Члены закрытой властями Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК) открыто заявляют, что преследования носят политический характер. Несмотря на это, а также на возбуждённые дела и аресты профсоюзных лидеров, штрафы и увольнения, наложенные на рабочих, протестовавших против ликвидации Конфедерации, представители крупнейшего независимого профсоюзного объединения страны готовы продолжать отстаивать право на его существование.

Рабочие протестуют против закрытия КНПРК

После того как в начале января районный суд официально закрыл альтернативную профсоюзную организацию, рабочие одного из крупных нефтесервисных предприятий на Западе страны объявили о голодовке в знак протеста против закрытия КНПРК, их требование поддержали еще несколько профсоюзных организаций этого региона. Однако возбужденное уголовное дело «за растрату средств» в отношении лидера Конфедерации Ларисы Харьковой, а также пресечение голодовки полицией и последовавшие административные суды в отношении участников, казалось, должны были поставить точку как в истории старейшей и крупнейшей в Казахстане общественной организации, так и в протесте рабочих. Тем более что 11 января во время спешно созванной пресс-конференции в Шымкенте Лариса Харькова заявила, что согласна с решением суда по закрытию профсоюза, и призвала его сторонников прекратить протестовать. Но профсоюзники считают, что для них ещё не все кончено.

Пресс-конференция признана незаконной

— Её вынудили провести эту пресс-конференцию, ей написали пресс-релиз, который она должна была озвучить. По сути, она оклеветала себя, организацию и ту голодовку, которая проводилась на тот момент в городе Актау, — поясняет Людмила Экзархова, пресс-секретарь КНПРК. — Мы понимаем, что это было сделано специально. Поэтому 27 января на Координационном совете мы приняли решение о том, чтобы признать эту пресс-конференцию недействительной, незаконной с точки зрения нашей организации.

Она отметила ещё несколько моментов, связанных со скандальной пресс-конференцией, растиражированной многими СМИ.

Помимо пресс-релиза, который Лариса Харькова увидела уже перед самым своим выступлением, журналистов заманили на мероприятие обманом, обозначив другую тему – расхищение профсоюзных средств членом другого, «официального» профсоюзного объединения.

Однако соратники Ларисы Харьковой прекрасно осознают, что она действительно могла сломаться, не выдержав постоянного давления.

Начать с того, что женщину ежедневно вызывают на допросы, пока в качестве свидетеля с правом на защиту. Возле её дома постоянно дежурят некие люди, сопровождающие Ларису Харькову, куда бы та не пошла. Более того, давление оказывается и на ее семью: муж и сын, работающие в структурах, никак не связанных с общественной деятельностью, были вынуждены под давлением написать заявления о предоставлении им отпуска за свой счет. На личный банковский счет Харьковой наложен арест.

Пресс-секретарь Конфедерации также рассказала, откуда появилась «растрата», которую хотят повесить на председателя объединения.

По её словам, как только стало известно решение суда о закрытии Конфедерации, не дожидаясь того момента, как арестуют счета, деньги в размере около $14 тысяч были сняты и помещены на банковский депозит – нужно было продолжать заниматься регистрацией других локальных и отраслевых профсоюзов, выезжать в регионы, обжаловать решение чимкентского суда. Через пять дней после этого появилось заявление от бывшего члена этой профсоюзной организации, внезапно обеспокоившегося судьбой общих средств.

Находятся первые подтверждения «заказному» характеру дела

На том же Координационном совете был избран новый заместитель председателя Конфедерации — Нурбек Кушакбаев (бывший председатель Мангистауского филиала КНПРК), арестованный спустя три дня после вступления в новую должность.

Адвокат Нурбека Кушакбаева Гульнар Жуаспаева, ознакомившись с постановлением о даче санкции на арест судом, указывает, что санкция вменяемой ему статьи – «Действия, провоцирующие к участию в забастовке, признанной судом незаконной» — предусматривает несколько видов наказания в зависимости от тяжести содеянного: от штрафа до лишения свободы на три года.

— Когда санкция статьи имеет несколько альтернативных видов наказания и с учетом личности, если человек ранее не привлекался, понятно, что лишение свободы ему не дадут. И когда я увидела, что по этой статье, юридически говоря, «неарестантской», суд всё-таки дал санкцию на арест Кушакбаева, я сделала вывод: дело носит заказной и политический характер.

Как отметила адвокат, назначена голосовая экспертиза Кушакбаева, это означает что, скорее всего, в деле есть негласные или гласные записи его бесед с рабочими или телефонные прослушки.

Ещё один арестованный в Актау профсоюзный лидер Амин Елеусинов обвиняется по более тяжкой статье – «Растрата вверенного имущества» (на всякий случай ему добавили ещё и «неповиновение полиции»). Дело по растрате имущества ведется с 2014 года, при этом неоднократно прекращалось, чтобы потом снова возобновиться. Последний отведённый срок расследования – до 18 февраля 2017 года.

Нанесён удар и по участникам голодовки, которую власти пытаются выставить то как незаконную забастовку, то как несанкционированный митинг, поскольку избранный рабочими формат голодовки не подходит ни под одну статью уголовного и административного кодексов.

Как сообщает «Азаттык» (казахская служба Радио Свобода), к уже оштрафованным 54 рабочим из Актау добавились еще 44 участвовавших в акции протеста после смены на нефтяном месторождении. Их также признали виновными в организации несанкционированного собрания. Более того, компания начала увольнения среди засветившихся в протесте. Таковых уже четверо.

А «убытки» предприятия, понесённые в ходе «забастовки», повесили по суду на участников голодовки. Хотя, напомним, что все они продолжали работать, и отчитывались о проделанной работе по актам приемки. Тем не менее… К своему удивлению, адвокат Жуаспаева обнаружила, что в судебном постановлении о незаконности голодовки отсутствуют данные заявителя.

— Суд, не имея законного заявления от организации, выносит постановление с такими ошибками, что даже невооруженным глазом видно, что данное постановление сделано срочно «по заказу», — трактует Гульнар Жуаспаева очередную порцию отсутствия законности в слаженных действиях работодателя, полиции, суда и, возможно, спецслужб.

В особом параграфе

Несмотря на всё это, Координационный совет КНПРК не прекращает своей деятельности, а закрытый профсоюз и подвергшиеся преследованию его члены получают поддержку от крупнейших международных профсоюзных движений. К тому же официальной Астане подобные деяния грозят последствиями со стороны Международной организации труда (МОТ) и возможным экономическим ущербом.

В 2015 году Казахстан должен был сдавать в МОТ отчет по выполнению Конвенции №87 «О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы». Понятно, что после принятия нового Закона о профсоюзах сказать что-либо в пользу государства его представителям было нечего. И они просто не приехали. Из-за этого выводы членов МОТ по Казахстану были включены в «проблемный» параграф.

Теперь МОТ вместе с рядом глобальных профсоюзов уже открыто высказывает беспокойство по явно нездоровой ситуации, сложившейся в Казахстане.

Но если Международная организация труда может лишь взывать к голосу разума даже в его отсутствие, а невыполнение требований Конвенции грозит Казахстану на данный момент разве что очередными имиджевыми потерями, то крупнейшая федерация профсоюзов США «Американская федерация труда и конгресс индустриальных организаций» 26 января в своем письме к президенту Казахстана намекнула, что в её силах обратиться с петицией к американскому конгрессу, чтобы прекратить действие GSP.

GSP – генеральная система преференций во внешней торговле для бедных или развивающихся стран, которая предоставляет льготный таможенный режим по большой группе товаров и услуг. Такой режим США предоставляют своим 32 партнерам при соблюдении ими основополагающих конвенций МОТ, и Казахстан находится в этом списке. В 2000 году такой преференции лишилась Белоруссия — по тем же причинам, что и её теперешний союзник по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Потери Белоруссии в этой связи достигают $50-60 млн ежегодно (Казахстан поставляет куда больше сырьевых продуктов на американский рынок).

В любом случае казахстанская профсоюзная Конфедерация готовит апелляцию в суд. И хотя судебное решение предрешено, почему-то власти через своих полномочных представителей «в штатском» упорно рекомендуют профсоюзникам отказаться от судебной борьбы. Может быть, всё дело в том, что после прохождения всех инстанций на национальном уровне есть возможность обратиться в МОТ, и там уже предпримут какие-то иные методы воздействия на страну под их параграфом. В свою очередь, «страна под параграфом» намерена закрыть оставшиеся из 195 не прошедших перерегистрацию независимых локальных профсоюзов.

Менее недели назад на месторождении Тенгиз в Западном Казахстане прошла очередная забастовка: 120 сотрудников нефтесервисного предприятия «Кентек Казахстан Техникал Сервисез» отказались выходить на объекты, потребовав увеличения заработной платы на 50 процентов. Вышли сами, без профсоюзного участия. Руководство в тот же день согласилось поднять оплату на 12 процентов, а прокуратура начала инспекцию на предприятии, чтобы оценить объективность требований рабочих. В отличие от тех, кто требовал сохранить им профсоюзную организацию, санкции к участникам короткой забастовки не применялись.

bureau.kz