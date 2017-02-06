Экономику Казахстана включили в десятку самых «несчастных» в мире

Экономика Казахстана вошла в топ-10 самых слабых в мире, по версии американского делового агентства Bloomberg.

В так называемом Индексе несчастья (Misery Index), который аналитики издания спрогнозировали на 2016 год, основываясь на данных из 63 стран, наша страна занимает десятое место.

Индекс представляет собой сумму безработицы и инфляции. Лидером по двум этим показателям второй год подряд стала Венесуэла. Инфляция в 2015 году в этой стране составила 98,3 процента при безработице в 6,8 процентов. В 2016 году эти цифры могут достигнуть 152 и 7,7 процентов, соответственно.

На втором месте оказалась Аргентина, на третьем — ЮАР, на четвертом — Греция. Замыкает пятерку «самых несчастных» экономик Украина.



На другом конце списка эксперты поставили США, Малайзию, Румынию, Великобританию, Гонконг, Данию, Китай, Южную Корею, Тайвань, Японию. Тройку лидеров составили Швейцария, Сингапур и Таиланд, где, по оценке аналитиков Bloomberg, наименьший индекс бедности.

tengrinews.kz