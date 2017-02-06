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Опубликовано: Пн, Фев 6th, 2017
332 ЗКО / Картина дня

Казахавтодор ЗКО: « Работаем в обычном режиме»

Ни одна  из трасс, ведущие в отдаленные поселки области  не занесена снегом. Единственное предостережение автодорожников- не ездить в Актобе.

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Причиной тому послужил буран в самом Актобе, — сообщает  РГП Казавтодор. – На данный момент техника работает в обычном режиме.

За выходные департаментом ЧС по области  снежных завалов зарегистрировано не было.

Меж тем, по данным официального портала Казгидромета в  Уральске  еще два дня ожидается метель . 6 и 7 февраля  ожидается переменная облачность, температура —  9-10 С.

Один комментарий
  1. Марат:
    6 Февраль 2017 в 10:13

    Всем привет!
    По обводной дороге или не чистят вовремя или плохо чистят дороги!перекрестки и дороги не посыпаны песком,перекрестки и дороги ледяные!
    Если для вас это нормальный режим работы,Прокуратуре наверное стоит проверить ваши нормы!

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