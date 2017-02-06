Казахавтодор ЗКО: « Работаем в обычном режиме»

Ни одна из трасс, ведущие в отдаленные поселки области не занесена снегом. Единственное предостережение автодорожников- не ездить в Актобе.

Причиной тому послужил буран в самом Актобе, — сообщает РГП Казавтодор. – На данный момент техника работает в обычном режиме.

За выходные департаментом ЧС по области снежных завалов зарегистрировано не было.

Меж тем, по данным официального портала Казгидромета в Уральске еще два дня ожидается метель . 6 и 7 февраля ожидается переменная облачность, температура — 9-10 С.