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Опубликовано: Пн, Фев 6th, 2017
108 ЗКО / Картина дня

На минувших выходных пожарные ЗКО  спасли двоих человек

Двое парней спали в доме и не заметили пожара. Их спасли сотрудники звена газодымозащитной службы ДЧС ЗКО.

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Происшествие случилось в субботу, 4 февраля в Аксае, — сообщает пресс-служба пожаротушения  ДЧС ЗКО. – В этом доме по улице Трудовая 81 горела крыша, пожарных вызвали соседи. Пожар они  тушили в течении трех часов. .Причина пожара устанавливается.

Помимо этого случая, за минувшие выходные в области было зафиксировано 2 пожара: в селе Магистральное, Теректинского района и в селе Чапаево, Акжаикского района.

С начала года в области  зарегистровано 58 пожаров и 23 загорания. Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ в целях недопущения бытовых пожаров и травмирования на них людей призывает жителей области и города строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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