Нурберген Жумагазиев из ЗКО выиграл «бронзу» на Универсиаде

В настоящий момент западноказахстанский шорт-трекист борется за золотую медаль еще в одной дисциплине зимних студенческих игр.

Об этом сообщили в областном управлении физической культуры и спорта.

Вчера, 5 февраля, спортсмен по шорт-треку Нурберген Жумагазиев, выступая в финальном забеге на дистанции 1500 метров, стал третьим.

Жумагазиев уступил лидеру забега – корейцу Парку Джи Вону 0,665 секунды. Серебряным призером Универсиады стал еще один спортсмен из Кореи – Ким до Кюм.

Как отметили в управлении физической культуры и спорта ЗКО, в эти минуты в Алматы проходит еще один финальный забег по шорт-треку, где выступает спортсмен из нашей области. Финал проходит на дистанции 500 метров.

«УН» следит за развитием событий на Универсиаде. О результатах выступлений наших спортсменов мы будем сообщать дополнительно.

Екатерина Литвякова