Погода -9oC
$322.92=
346.91=
5.42=
Опубликовано: Пн, Фев 6th, 2017
26 ЗКО / Картина дня

Нурберген Жумагазиев из ЗКО выиграл «бронзу» на Универсиаде

В настоящий момент западноказахстанский шорт-трекист борется за золотую медаль еще в одной дисциплине зимних студенческих игр.

 Жумагазиев Нурберген33

Об этом сообщили в областном управлении физической культуры и спорта.

Вчера, 5 февраля, спортсмен по шорт-треку Нурберген Жумагазиев, выступая в финальном забеге на дистанции 1500 метров, стал третьим.

Жумагазиев уступил лидеру забега – корейцу Парку Джи Вону 0,665 секунды. Серебряным призером Универсиады стал еще один спортсмен из Кореи – Ким до Кюм.

Как отметили в управлении физической культуры и спорта ЗКО, в эти минуты в Алматы проходит еще один финальный забег по шорт-треку, где выступает спортсмен из нашей области. Финал проходит на дистанции 500 метров.

«УН» следит за развитием событий на Универсиаде. О результатах выступлений наших спортсменов мы будем сообщать дополнительно.

 

Екатерина Литвякова

 

 

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-06
Утром-9 ℃
Днем-10.02 ℃
Вечером-13.98 ℃
Ночью-16.77 ℃
Влажность91 %
ДавлениеhPa 1022.67
Скорость ветра4.66 м/с
2017-02-07
Утром-16 ℃
Днем-13.49 ℃
Вечером-15.4 ℃
Ночью-17.15 ℃
Влажность84 %
ДавлениеhPa 1033.6
Скорость ветра4.86 м/с