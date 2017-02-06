Руководитель отдела занятости Уральска подозревается в хищении бюджетных средств
В отношении руководителя отдела занятости и социальных программ Айгуль Тукешевой ведется досудебное расследование.
Расследование ведется по статье 89, части 3, пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества», — сообщает антикоррупционная служба по ЗКО.
Эту же информацию подтвердил адвокат Айгуль Тукешевой Саян Жунисбаев. Также со слов адвоката, Айгуль Тукешева с обвинением не согласна.
— Мы не согласны со статьей и готовим ходатайство по переквалификации статьи, — рассказал Жунисбаев.
Детали и подробности уголовного дела о растрате имущества в отношении руководителя отдела занятости читайте на сайте «Уральской недели».
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
может все-таки 189!кошмар
Кто знает? Теперь, наш мэр, как порядочный гос.служащий подаст в отставку или как обычно спустят все на тормозах???
Как жаль, красивая, молодая, могла быть счастьем любого мужчины, прекрасной матерью. И все коту под хвост.
Кадры времен ногаевщины. Час расплаты за связь с дьяволом не минуем. Который раз убеждаемся. Но никакой урок нам не впрок.
P.S.
Кульгиновские времена только только наступают, но пока «не внушает». Кадры, которые он привозит еще хлеще (начальник по спорту не успев пыль дорожную отряхнуть с костюма начал впоясялси в криминал).
Мы наивно надеялись, что он хочет очистить кадровый состав «от наследия .мрачных времен».
Как говорил поэт: над их бровями надпись ада «Оставь надежду навсегда».