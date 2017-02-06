Руководитель отдела занятости Уральска подозревается в хищении бюджетных средств

В отношении руководителя отдела занятости и социальных программ Айгуль Тукешевой ведется досудебное расследование.

Расследование ведется по статье 89, части 3, пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества», — сообщает антикоррупционная служба по ЗКО.

Эту же информацию подтвердил адвокат Айгуль Тукешевой Саян Жунисбаев. Также со слов адвоката, Айгуль Тукешева с обвинением не согласна.

— Мы не согласны со статьей и готовим ходатайство по переквалификации статьи, — рассказал Жунисбаев.

Детали и подробности уголовного дела о растрате имущества в отношении руководителя отдела занятости читайте на сайте «Уральской недели».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА