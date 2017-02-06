Суд в США отменил «антииммиграционный» закон Трампа

Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи, преимущественно мусульманских, стран.

Это означает, что этот запрет не будет работать по меньшей мере до конца рассмотрения поданной министерством юстиции жалобы.

Суд также дал обеим сторонам срок до вечера понедельника предоставить свои дальнейшие аргументы.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.

Она утверждает, что миграционный указ противоречит конституции.

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Сразу после решения судьи в Сиэтле американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа. Всего с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз. Трамп назвал решение нелепым и пообещал немедленно его отменить.

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Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 января.

Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

Подписание документа привело к масштабным протестам по всему миру.

bbc.com