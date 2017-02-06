В Атырау продолжается суд над совершившей акт самосожжения

В суде в городе Атырау начались прения сторон по делу о коррупции, в котором подозреваемой проходит бывшая сотрудница прокуратуры Лейла Смадьярова, госпитализированная в минувший вторник после попытки совершить акт самосожжения. В суд сегодня ее доставили под конвоем.



Дело Смадьяровой рассматривается в суде № 2 по уголовным делам города Атырау. 2 февраля ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Однако она находилась в спецпалате в больнице, где к ней приставили конвой. Сообщалось, что ее доставили из больницы в СИЗО на следующий день после ареста.

Ее адвокат Игорь Вранчев ранее сегодня обратился к суду с просьбой освободить его подзащитную из-под стражи ввиду состояния ее здоровья. В частности, просил оставить изначально избранную меру пресечения — домашний арест. Участвующий в процессе прокурор, заявив, что каких-либо мотивов освобождать Смадьярову из-под стражи не имеется, попросил суд оставить меру пресечения ей без изменений.

Судья оставила просьбу адвоката без удовлетворения, мотивировав тем, что, согласно письму главного врача больницы, состояние пациентки «относительно стабилизировалось». Адвокат, настаивая, что его подзащитная передвигается с трудом и испытывает физическую боль, заявил об отводе судье Ойкуловой, она удалилась в совещательную комнату.

Ранее защите отказали в вызове в суд в качестве свидетеля того, кто был очевидцем акта самосожжения Смадьяровой.

37-летняя бывшая помощница прокурора Смадьярова подозревается в получении взятки в бытность помощником прокурора. Ее отстранили от должности в августе 2016 года, затем взяли под домашний арест. Она отвергает предъявленные ей обвинения. В комментарии «Азаттыку» в атырауской больнице 2 февраля Лейла Смадьярова сказала, что пошла на акцию самосожжения из-за безысходности.

Азаттык