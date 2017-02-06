В Уральске появится первое табло вызова пешехода

Табло вызова пешехода будет установлено на одном из самых оживленных перекрестков города – на пересечении проспекта Достык и улицы Алмазова.

Об этом сообщили в акимате города.

— Для снижения аварийности и повышения уровня безопасности дорожного движения в текущем году отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска планируется установить дополнительное табло вызова пешехода (ТВП) на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения пр. Достык с ул.Алмазова, — говорится в сообщении. — В последующем данными табло планируется охватить все проблемные участки города.

Кроме того, во избежание детского травматизма на оживленных перекрестках города -около СОШ № 7 и № 19 будут выставляться наряды дорожно-патрульной полиции. Полицейские будут патрулировать в периоды времени: с 7.30 до 8.30 часов и с 17.30 до 18.30 часов. По необходимости сотрудники полиции будут задействованы и в обеденное время.

Екатерина Литвякова