В Уральске появится первое табло вызова пешехода
Табло вызова пешехода будет установлено на одном из самых оживленных перекрестков города – на пересечении проспекта Достык и улицы Алмазова.
Об этом сообщили в акимате города.
— Для снижения аварийности и повышения уровня безопасности дорожного движения в текущем году отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска планируется установить дополнительное табло вызова пешехода (ТВП) на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения пр. Достык с ул.Алмазова, — говорится в сообщении. — В последующем данными табло планируется охватить все проблемные участки города.
Кроме того, во избежание детского травматизма на оживленных перекрестках города -около СОШ № 7 и № 19 будут выставляться наряды дорожно-патрульной полиции. Полицейские будут патрулировать в периоды времени: с 7.30 до 8.30 часов и с 17.30 до 18.30 часов. По необходимости сотрудники полиции будут задействованы и в обеденное время.
Екатерина Литвякова
Во избежание детского травматизма в районе школы №7
НЕ оборудованы:
искусственные неровности,
отсутствует знак ограничения скорости в сторону движения к проспекту,
отсутствует знак ограничения скорости в противоположном направлении непосредственно перед самим пешеходным переходом, так как установленный знак действует до пересечения улиц Кердери и Ыксанова, и сам знак установлен криво на бетонном столбе.
Просьба к редакции взять на контроль вопрос обеспечения дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения