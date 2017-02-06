В Уральске пожаловаться на пассажироперевозчиков можно по ватсапу

Об этом «УН» сообщил аким города Нариман Турегалиев.

Плохая работа общественного транспорта – автобусы не соблюдают временной интервал движения, не останавливаются и не забирают пассажиров на остановках, рано сходят с линии – часто становится объектом критики со стороны рядовых уральцев.

Аким Уральска Нариман Турегалиев предлагает горожанам не копить эти возмущения в себе, а звонить на телефонный номер круглосуточной диспетчерской службы города 50-56-07 в случае нарушения в работе городских автобусных маршрутов. Также сообщения с критикой в адрес пассажироперевозчиков можно отправлять на whatsapp мессенджер 8-708-433-15-50.

Людмила КАЛАШНИКОВА