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Опубликовано: Пн, Фев 6th, 2017
217 ЗКО / Картина дня

В Уральске пожаловаться на пассажироперевозчиков можно по ватсапу

Об этом «УН» сообщил аким города Нариман Турегалиев.

автобус

Плохая работа общественного транспорта – автобусы не соблюдают временной интервал движения, не останавливаются и не забирают пассажиров на остановках, рано сходят с линии – часто становится объектом критики со стороны рядовых уральцев.

Аким Уральска Нариман Турегалиев предлагает горожанам не копить эти возмущения в себе, а звонить на телефонный номер круглосуточной диспетчерской службы города 50-56-07 в случае нарушения  в работе городских автобусных маршрутов. Также сообщения с критикой в адрес пассажироперевозчиков можно отправлять на whatsapp мессенджер 8-708-433-15-50.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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