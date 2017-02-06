В Уральске солдаты Нацгвардии нашли потерявшегося ребенка

В Уральске солдаты нацгвардии, в течение получаса смогли найти потерявшегося ребенка.

На снимке: лейтенант И. Нурсейтов, патрульные рядовые А.Шарипов и Т.Увалиев

Об этом сообщает пресс-служба нацгвардии. Вечером, 02 февраля 2017 года, около 18.30 на рацию начальника патрульной группы лейтенанта И. Нурсейтова поступила информации о том, что в районе Хлебного завода, потерялась четырехлетняя девочка, которая игралась во дворе своего дома. Ориентировка незамедлительно была передана всем службам и патрулям. Вскоре все ближайшие войсковые наряды были ориентированы на поиски ребенка.

В этот же вечер около 18 часов 40 минут, начальник патрульной группы лейтенант И. Нурсейтов, патрульные рядовые А.Шарипов и Т.Увалиев заметили плачущего ребенка, возле памятника М. Маметовой подходящего по ориентировке. Подойдя к ней, узнали от нее о том, что, она потерялась.

Благодаря грамотным и своевременным действиям военнослужащих девочку тут же отвезли в ближайший опорный участок полиции, где передали в руки счастливых родителей.