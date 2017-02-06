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Опубликовано: Пн, Фев 6th, 2017
792 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО двое подростков были вовлечены в игру, заканчивающуюся самоубийством

Оба подростка не из областного центра, а из сел. На данный момент с детьми проведена психологическая работа.

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Об этом сообщает старший помощник прокурора ЗКО по надзору за применением законов о несовершеннолетних Алмагуль Исмагулова.

— Кроме этих двоих подростков, прокуратура области выявила несовершеннолетних, которые состоят в сообществах  «ВКонтакте», где содержится открытый призыв к самоубийству, — говорит Исмагулова. – Всего насчитывается 12 таких групп.

Со слов Исмагуловой, большая часть «суицидально настроенных» сообществ — российские. В числе этих  сообществ также имеется сообщество игры «Синий кит», которая стала распространяться в социальных сетях с огромной скоростью.

Организаторы  игры «Синий кит» предлагают участникам 50 заданий в течение 50 дней. Финальное задание на 50 день всегда одинаково — совершить самоубийство. Руководители игры угрожают  расправой  над родственниками игрока, если он откажется участвовать в очередном этапе.

— На данный момент Генеральная прокуратура Казахстана взяла проблему пропаганды суицида на контроль, в частности,  обнаруженные сообщества будут в ближайшие сроки заблокированы, — говорит Алмагуль Исмагулова. – Также прокуратура области совместно с областным отделом образования  проводит работу с детьми и родителями. Мы учли все риски и  организовали  работу так, чтобы не вызвать обратной реакции у подростков.

Кроме двоих выявленных  прокуратурой игроков в «Синий кит», в редакцию «УН» поступило еще два сообщения со ссылками на аккаунты игроков в эту игру. Данные были направлены в  прокуратуру.

Игра «Синий кит» (аналог  — «Тихий дом») достаточно быстро  распространяется в социальных сетях.

Опасное увлечение  в короткие сроки стало популярным в Казахстане, в России и Кыргызстане.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. rac:
    6 Февраль 2017 в 17:11

    Бл@ть вот что надо в первую очередь блокировать

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