В ЗКО двое подростков были вовлечены в игру, заканчивающуюся самоубийством

Оба подростка не из областного центра, а из сел. На данный момент с детьми проведена психологическая работа.

Об этом сообщает старший помощник прокурора ЗКО по надзору за применением законов о несовершеннолетних Алмагуль Исмагулова.

— Кроме этих двоих подростков, прокуратура области выявила несовершеннолетних, которые состоят в сообществах «ВКонтакте», где содержится открытый призыв к самоубийству, — говорит Исмагулова. – Всего насчитывается 12 таких групп.

Со слов Исмагуловой, большая часть «суицидально настроенных» сообществ — российские. В числе этих сообществ также имеется сообщество игры «Синий кит», которая стала распространяться в социальных сетях с огромной скоростью.

Организаторы игры «Синий кит» предлагают участникам 50 заданий в течение 50 дней. Финальное задание на 50 день всегда одинаково — совершить самоубийство. Руководители игры угрожают расправой над родственниками игрока, если он откажется участвовать в очередном этапе.

— На данный момент Генеральная прокуратура Казахстана взяла проблему пропаганды суицида на контроль, в частности, обнаруженные сообщества будут в ближайшие сроки заблокированы, — говорит Алмагуль Исмагулова. – Также прокуратура области совместно с областным отделом образования проводит работу с детьми и родителями. Мы учли все риски и организовали работу так, чтобы не вызвать обратной реакции у подростков.

Кроме двоих выявленных прокуратурой игроков в «Синий кит», в редакцию «УН» поступило еще два сообщения со ссылками на аккаунты игроков в эту игру. Данные были направлены в прокуратуру.

Игра «Синий кит» (аналог — «Тихий дом») достаточно быстро распространяется в социальных сетях.

Опасное увлечение в короткие сроки стало популярным в Казахстане, в России и Кыргызстане.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА