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Опубликовано: Пн, Фев 6th, 2017
33 ЗКО / Картина дня

В ЗКО за выходные было вывезено более 17 500 кубометров снега

При этом было задействовано порядка 130 единиц техники.

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4 февраля мы вывезли 7723 куба снега, 5 февраля 5565 кубов снега, а утром 6 февраля 4306 – сообщает заместитель отдела эксплуатации ДЭП Нартай Искалиев. – В обычные дни мы вывозим около 4000-5000 кубов снега.
Примечательно, что несмотря на особые погодные условия , в эти выходные ДЭП работал в обычном режиме.
— В будние дни на погрузочных работах у нас работают порядка 325 человек, а в выходные около 200 человек, — говорит Нартай Иксалиев. – В эти выходные также работали 200 человек.

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