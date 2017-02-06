В ЗКО за выходные было вывезено более 17 500 кубометров снега

При этом было задействовано порядка 130 единиц техники.

4 февраля мы вывезли 7723 куба снега, 5 февраля 5565 кубов снега, а утром 6 февраля 4306 – сообщает заместитель отдела эксплуатации ДЭП Нартай Искалиев. – В обычные дни мы вывозим около 4000-5000 кубов снега.

Примечательно, что несмотря на особые погодные условия , в эти выходные ДЭП работал в обычном режиме.

— В будние дни на погрузочных работах у нас работают порядка 325 человек, а в выходные около 200 человек, — говорит Нартай Иксалиев. – В эти выходные также работали 200 человек.