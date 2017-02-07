Amnesty сообщила о тысячах казненных в тюрьме под Дамаском

Международная правозащитная организация Amnesty International представила результаты расследования казней и пыток в сирийской военной тюрьме Сайедная под Дамаском.

Как утверждают правозащитники, по их подсчетам, с сентября 2011 по декабрь 2015 года внесудебным казням подверглось от 5 000 до 13 000 заключенных тюрьмы Сайедная. Такие выводы были сделаны на основании показаний бывших сотрудников администрации тюрьмы и свидетельств бывших заключенных.

«Трудно себе представить, чтобы столь масштабная и систематическая деятельность не была санкционирована высшими должностными лицами правительства Сирии», — подчеркивают авторы доклада.

«С декабря 2015 по декабрь 2016 года Amnesty International изучала характер, регламент и масштаб нарушений, совершенных в военной тюрьме Сайедная. В ходе своего исследования организация взяла интервью у 31 человека, которые были заключенными в Сайедная, четырех сотрудников тюрьмы или охранников, ранее работавших в Сайедная, трех бывших сирийских судей, трех врачей, работавших в военном госпитале Тишрин, четырех сирийских адвокатов, 17 международных и сирийских экспертов по вопросу содержания под стражей в Сирии и 22 членов семей бывших и нынешних заключенных в Сайедная», — говорится в докладе.

«У Amnesty International нет доказательств проведения казней после декабря 2015 года. Однако задержанных до сих пор переводят в Сайедная, продолжаются «суды» в военно-полевом суде в Аль-Кабуне (район в Дамаске), и нет никаких оснований считать, что казни прекратились. Так что, скорее всего, с декабря 2015 года были казнены еще тысячи людей», — предполагают авторы доклада.

Правозащитники призывают международное сообщество провести «независимое и беспристрастное расследование внесудебных казней и методов истребления в военной тюрьме Сайедная».

«Арест, пытки и смерть»

Как расказывают они, в тюрьме Сайедная есть два центра содержания под стражей, в которых может находиться от 10 000 до 20 000 человек.

В «красном корпусе» содержатся в основном гражданские лица, арестованные с начала конфликта в Сирии в 2011 году. В «белом корпусе» большинство задержанных — офицеры и солдаты сирийской армии, которых также арестовывали с 2011 года.

«Тысячи задержанных из красного корпуса были убиты во время тайных внесудебных казней, после того как их держали в условиях, равносильных насильственному исчезновению. Эти убийства были массовыми повешениями», — пишут авторы доклада.

Перед казнью заключенным выносили смертные приговоры в военно-полевом суде, находящемся в районе Аль-Кабун в Дамаске. Как правило, «суд» продолжался от одной до трех минут, после чего выносился смертный приговор.

«Чаще всего арест, пытки и смерть в Сайедная и других правительственных тюрьмах угрожают тем, кого подозревают в каком-либо несогласии с правительством. Это люди из всех слоев сирийского общества. Много демонстрантов, давних политических диссидентов, правозащитников, журналистов, врачей, сотрудников гуманитарных организаций и студентов», — отмечают правозащитники.

Как утверждают в Amnesty International, процедура повешения санкционирована на самом высоком правительственном уровне.

«Смертные приговоры утверждаются верховным муфтием Сирии, либо министром обороны или начальником Генерального штаба, которые уполномочены действовать от имени президента Башара Асада», — говорится в докладе правозащитников.

Власти Сирии закрыли для Amnesty International въезд в страну после начала гражданского конфликта в 2011 году. С тех пор у правозащитников нет доступа в районы, находящиеся под контролем правительства, поэтому большинство интервью было взято на территории южной Турции или по телефону.

По словам Amnesty International, для этого доклада были проведены интервью с 84 свидетелями.

Свидетельства очевидцев

Правозащитники в своем докладе представили свидетельства очевидцев — как бывших охранников тюрьмы, так и бывших заключенных.

Как следует из рассказов собеседников правозащитников, практически никому из оказавшихся в заключении в тюрьме Сайедная нельзя было избежать казни или пыток.

Задержанных в Сайедная, которым вынесли смертные приговоры, забирают из камер во второй половине дня и говорят им, что их переводят в одну из гражданских тюрем в Сирии. Как следует из рассказов свидетелей, вместо этого их отводят в камеру в подвале, где держат до середины ночи и жестоко избивают.

Вот что, например, рассказал правозащитникам бывший тюремный охранник:

«Мы называем имена задержанны, и они натягивают футболки себе на лица… Мы ставим их в ряд, и они идут, держась друг за друга… Так мы собираем их всех и отводим в камеру внизу… Им запрещено садиться — они продолжают стоять. И мы начинаем на них кричать… Мы начинаем их бить… Мы уже знаем, что они всё равно умрут, так что мы делаем с ними всё, что хотим«.

По рассказам заключенных, они слышали, как избивали тех, кого собирались казнить.

«[Мы] услышали громкий шум. С 22:00 до полуночи или с 23:00 до 01:00 мы слышали доносящиеся снизу крики и вопли… Это исключительно важно. В Сайедная, если вы молчите, то вас меньше избивают. Но эти люди кричали, как будто они сошли с ума… Это не были привычные звуки — это было необычно. Казалось, что с них живьём сдирают кожу«, — рассказал правозащитникам Надер (все имена изменены).

Каждую неделю, а иногда и каждый день, в камерах или блоках кто-нибудь умирал от болезни, жажды, недоедания или травм, полученных во время избиений и пыток.

«В это время [с февраля по июнь 2014 года] в камере каждый день кто-нибудь умирал. Мы клали завернутое в одеяло тело перед дверью. Утром приходил охранник. Шавиш [старший по камере] должен был сказать «так точно«. Охранник всегда спрашивал: «труп есть?« И шавиш тогда просто снова говорил: «так точно«. И тогда они забирали тело«, — рассказывает бывший заключенный Карим.

Омар, который учился в старших классах, когда его арестовали, рассказал Amnesty International, что пытки и издевательства, которые им пришлось пережить в тюрьме, были крайне унизительными, а психологическая боль была подчас сильнее физической:

«Вам будет трудно найти бывшего заключённого Сайедная, который расскажет, что там действительно происходит, потому что это слишком унизительно[…]Я даже не знаю, какими словами описать то, что я видел«.

При этом, по словам бывшего заключенного Самира, избиения были крайне жестокими, фактически невыносимыми.

Правозащитники Amnesty International настаивают, что, по их данным, правительство Сирии десятилетиями использовало пытки и насильственные исчезновения как средство подавления инакомыслия.

«Еще в 1987 году Amnesty International зафиксировала систематическое применение правительством в тюрьмах 35 методов пыток. С 2011 года, однако, нарушения, совершаемые правительством Сирии в отношении задержанных, резко увеличились как по масштабу, так и по тяжести», — подчеркивают в организации.

По данным Human Rights Data Analysis Group, с марта 2011 по декабрь 2015 года в сирийских правительственных тюрьмах убивали в среднем 300 человек в месяц. Таким образом, за это время в тюрьмах были убиты более 17,7 тысяч человек.

BBC