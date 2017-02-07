Казбек Бейсебаев — кто-то сильно хочет закрепить эти поправки в статью 26

Конституция это самый главный закон любой страны, по которому живет страна и ее граждане. Все другие законы основываются на Конституции и не должны ей противоречить. Или в них дается детализация положений Конституции. В любом случае Конституция превыше этих законов.

Нам в течение нескольких лет говорили о необходимости перераспределении властных полномочий и поэтому предлагаемые поправки в Конституцию очевидны и понятны. Для обсуждения этих поправок создана специальная рабочая комиссия. И здесь тоже, вроде, все должно быть понятно.

Но не совсем понятно, почему решили в статье 26 слово «гражданин Казахстана» заменить на слово «каждый». Официальные представители говорят, что поскольку мы являемся правовым государством, то должны защищать право собственности не только своих граждан, но иностранных граждан. При этом они и их сподвижники из отдельных гражданских активистов считают, что эта поправка в упомянутой статье никак не связана с Земельным кодексом, на который объявлен мораторий. Они также ссылаются на международный опыт, где часто применяется понятие «каждый». Надо признать, что на самом деле, так и есть.

У нас по Конституции и по другим законодательным актам иностранные граждане за исключением отдельных случаев обладают такими же правами, как граждане Казахстана. В том числе, иностранные граждане имеют право на частную собственность. Таким образом, возникает вопрос: зачем менять «граждане Казахстана» на «каждый», если по сути, это ничего не меняет?

В этой связи следует обратить внимание на другую поправку, которая звучит так: «Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией». Вот эта поправка как раз сильно защищает право на частную собственность. Грубо говоря, никаким законом не отберешь у какого-то гражданина, включая иностранца, его частную собственность, ибо все это будет антиконституционным актом. Таким образом, мы с поправками в узакониваем частную собственность, даже если завтра выяснится, что эта частная собственность получена незаконным путем.

С учетом того, что поправки по перераспределению полномочий особо не меняют нашу суперпрезидентскую форму правления, то видим, что конституционные реформы затеяны именно из-за поправок в статью 26 Конституции, цель которых закрепить раз и навсегда уже имеющуюся частную собственность и чтобы никакая последующая власть не могла провести передел собственности.

Однако, так получается. Такое ощущение, что кто-то сильно хочет закрепить эти поправки в статью 26 и, было бы интересно было знать, кто стоит за этим….

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