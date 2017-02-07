Перераспределение ресурсов, но не полномочий

Не стоит ждать от новой инициативы Акорды кардинальных перемен в сторону создания парламентской формы правления, считает казахстанский политолог Толганай Умбеталиева. Идея перераспределения полномочий между ветвями власти больше похожа, по ее мнению, на передачу ответственности в отдельно взятой сфере.

«Если судить по изменениям, которые предлагают внести в Конституцию, они некардинальные, то есть они не меняют основу политической системы, — обращает внимание директор Центральноазиатского фонда развития демократии. — Президент остается ключевой политической фигурой, и перехода к парламентской форме правления не будет. Мы видим лишь, что идет передача ответственности за социально-экономический блок правительству и парламенту, но в то же время президент полностью не дистанцируется от этой сферы. У него остаются механизмы участия в работе правительства».

По мнению Толганай Умбеталиевой, сложно говорить о плюсах и минусах этой идеи, так как, по сути, мало что изменилось.

«К примеру, по инициативе одной трети депутатов парламента глава государства может заслушивать отчеты правительства. Учитывая, что в парламенте доминирует партия «Нур Отан», председателем которой является Нурсултан Назарбаев, реализовать эту норму не представляется сложным. Президент в своем первом специальном послании предположил, что может быть рассмотрена возможность утверждения состава правительства доминирующей партией, но в опубликованных поправках это предположение отсутствует».

Более подробно Толганай Умбеталиева остановилась на одной из конституционных поправок, которые содержат не относящиеся к заявленному реформированию нормы. Речь идет о представлении «каждому» права иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество с введением запрета на принятие законодательства, ограничивающего или лишающего права собственности на такое имущество.

«Акцент на этом пункте, скорее, связан с прошедшими в прошлом году земельными протестами. Форма собственности стала тогда яблоком раздора. Закрепление этой нормы в Конституции, безусловно, позволит в перспективе решить и вопрос земли. Как известно, сейчас на пять лет наложен мораторий, и если эта норма будет внесена в Конституцию, тогда право частной собственности может быть использовано и в новом Земельном кодексе. Единственное, здесь могут уточнить, кто будет обладать таким правом, только граждане Казахстана, или это будет касаться и нерезидентов».

Эти изменения, убеждена политолог, могут привести к новому «переделу собственности». Она не исключает, что норма может быть использована при продаже крупных промышленных объектов в частные руки.

«Не случайно сейчас пересматривают Налоговый кодекс. Конечно, утверждать еще рано, но предположить, как вариант развития, можно – это возможность новой волны приватизации, в результате которой многие объекты будут переданы в частные руки, и их пересмотреть или поставить под вопрос будет достаточно сложно. Очень похоже на то, что в ближайшее время нас ждет новое перераспределение ресурсов. Президент не зря же говорил о третьем этапе модернизации».

Подводя итог выше сказанному, Толганай Умбеталиева резюмировала, что согласна с мнением коллег, которые полагают, что идея перераспределения власти не больше, чем декорация.

«Модернизацией назвать это очень сложно, так как не совсем ясно, что именно будет модернизироваться. Мы лишь видим, что идет внесение изменений, но чтобы что-то модернизировалось, я лично не вижу».

… Напомним, что 25 января 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил со специальным обращением к гражданам республики, в котором объявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны в связи с идеей перераспределения полномочий между тремя ветвями власти — президентом, правительством и парламентом. Политологи по-разному оценили эту инициативу — см. обзор «Революцией не пахнет». Мнение известного казахстанского юриста и правозащитника Евгения Жовтиса — см. Власть на троих не делится.

kz.expert