Полиция ответила пользователю на его вопрос «Как добраться живым до детского сада»

Ж. Жаншин, начальник УАП ДВД ЗКО, подполковник полиции:

— В ответ на вопрос пользователя Алиева Армана «Как добраться живым до детского сада», размещенный на сайте «Уральская неделя» в разделе «Народные новости» сообщаю, что рамках рассмотрения обращения было проведено обследование улиц, прилегающих к детскому саду №43 «Өркен» и поликлинике №4, по результатам которого собственнику улично-дорожной сети (Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска) выдано предписание на доукомплектацию нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными дорожными знаками п.5.16.1 «Пешеходный переход».

Кроме того, с началом строительного сезона на данных нерегулируемых пешеходных переходах будут восстановлены дорожные разметки «Зебра».

В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения, в т.ч. и недопущения парковки транспорта в зоне пешеходных переходов указанные участки улично-дорожной сети взяты на контроль сотрудникам дорожно-патрульной полиции УВД г.Уральска.

Источник — официальное письмо УАП ДВД ЗКО в редакцию