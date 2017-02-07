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Опубликовано: Вт, Фев 7th, 2017
98 Народные новости

Полиция ответила пользователю на его вопрос «Как добраться живым до детского сада»

Ж. Жаншин, начальник УАП ДВД ЗКО, подполковник полиции:

— В ответ на вопрос пользователя Алиева Армана «Как добраться живым  до детского сада», размещенный на сайте  «Уральская неделя»  в разделе «Народные новости» сообщаю, что рамках рассмотрения  обращения было проведено обследование улиц, прилегающих к детскому саду №43 «Өркен» и поликлинике №4, по результатам которого собственнику улично-дорожной сети (Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска)  выдано предписание на доукомплектацию нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными дорожными знаками п.5.16.1 «Пешеходный переход».

Кроме того,  с началом строительного сезона на данных нерегулируемых пешеходных переходах будут восстановлены дорожные  разметки «Зебра».

В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения, в т.ч. и недопущения парковки транспорта  в зоне пешеходных переходов указанные участки улично-дорожной сети взяты на  контроль сотрудникам дорожно-патрульной полиции УВД г.Уральска.

Источник — официальное письмо УАП ДВД ЗКО в редакцию

 

 

 

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