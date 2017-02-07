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Опубликовано: Вт, Фев 7th, 2017
17 Мир

Российские власти заплатят €174000 за нарушение права на свободу собраний

Европейский суд по правам человека признал действия российских властей при согласовании массовых мероприятий ограничивающими право на свободу собраний.
Об этом говорится в решении по жалобе 23 россиян, среди которых правозащитник Лев Пономарев и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, передает meduza.io.
Суд обязал Россию выплатить заявителям в общей сложности 173,5 тысячи евро за нарушение их прав и для компенсации судебных издержек.
В обращении в суд сообщалось, что в период с 2009 по 2012 годы местные власти в России в той или иной мере препятствовали проведению 28 массовых акций (от пикетов до шествий). 16 из этих мероприятий были акциями «Стратегии-31», которая пыталась проводить митинги по 31-м числам в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.
Как указано в жалобе, на рассмотрении в ЕСПЧ находятся более 80 подобных заявлений о нарушении права на свободу собраний в России.
«Стратегия-31» начала проводить свои акции на Триумфальной площади в Москве в мае 2009 года. Большинство акций не были согласованы властями, участников разгоняла и задерживала полиция. Впоследствии акции начали проводить в других городах России, а также за пределами страны.
В мае 2014 года акций «Стратегии-31» впервые была согласована московскими властями, через год митинги перестали проводить.

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