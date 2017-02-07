Погода -22oC
$323.05
344.34
5.44
Опубликовано: Вт, Фев 7th, 2017
86 ЗКО / Картина дня

Спортсмены из ЗКО стали обладателями бронзовых медалей на Универсиаде

Как сообщили только что сотрудники областного управления физической культуры и спорта, медали за третье место наши соотечественники выиграли в эстафетах.

Anita Nagay KAZ competes during the Short Track Speed Skating Mixed NOC Team Relay at Gjovik Olympic Cavern Hall during the Winter Youth Olympic Games, Lillehammer, Norway, 20 February 2016. Photo: Jon Buckle for YIS/IOC Handout image supplied by YIS/IOC

Анита Нагай. Фото с открытых источников.

— Западноказахстанка Анита Нагай выиграла «бронзу» в эстафете, выступая в составе казахстанской команды, — сообщили в облспорте. — Мужская сборная команда Казахстана также стала обладателем бронзовых медалей. В ее составе выступали трое спортсменов нашей области — Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев и Айдар Бекжанов.

Напомним, что Абзал Ажгалиев на Универсиаде в Алматы выиграл «серебро» на дистанции 500 метров, а Нурберген Жумагазиев стал третьим на дистанции 1500 метров.

 

Екатерина Литвякова

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-07
Утром-22 ℃
Днем-22 ℃
Вечером-22.33 ℃
Ночью-19.53 ℃
Влажность71 %
ДавлениеhPa 1033.12
Скорость ветра2.87 м/с
2017-02-08
Утром-15.16 ℃
Днем-16.17 ℃
Вечером-16.07 ℃
Ночью-19.36 ℃
Влажность86 %
ДавлениеhPa 1033.03
Скорость ветра7.06 м/с