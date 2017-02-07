Спортсмены из ЗКО стали обладателями бронзовых медалей на Универсиаде

Как сообщили только что сотрудники областного управления физической культуры и спорта, медали за третье место наши соотечественники выиграли в эстафетах.

— Западноказахстанка Анита Нагай выиграла «бронзу» в эстафете, выступая в составе казахстанской команды, — сообщили в облспорте. — Мужская сборная команда Казахстана также стала обладателем бронзовых медалей. В ее составе выступали трое спортсменов нашей области — Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев и Айдар Бекжанов.

Напомним, что Абзал Ажгалиев на Универсиаде в Алматы выиграл «серебро» на дистанции 500 метров, а Нурберген Жумагазиев стал третьим на дистанции 1500 метров.

Екатерина Литвякова