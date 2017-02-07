В Уральске начальник горсобеса уволилась незадолго до начала расследования

Айгуль Тукешева перестала возглавлять городской отдел занятости с конца декабря 2016 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь акимата города Арсен Губашев .

— Айгуль Тукешева написала заявление об уходе по собственному желанию, — говорит Губашев.

Напомним, в отношении экс-руководителя отдела занятости и соцпрограмм Айгуль Тукешевой антикоррупционным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 189, части 3, пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества».

С 6 февраля должность руководителя городского отдела занятости и соцпрограмм занимает Талгат Кайрикеев, ранее работавший на аналогичной должности в Акжаикском районе.

В конце декабря 2016 года увольнение Тукешевой стало не единственной кадровой перестановкой в Уральском акимате . Заместитель акима города по части занятости и социальных программ Марс Сатывалдиев также уволился по собственному желанию.