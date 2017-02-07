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Опубликовано: Вт, Фев 7th, 2017
696 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске начальник горсобеса уволилась незадолго до начала расследования

Айгуль Тукешева перестала  возглавлять городской отдел занятости с конца декабря 2016 года.

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Об этом сообщил пресс-секретарь акимата города Арсен Губашев .

— Айгуль Тукешева написала заявление об уходе по собственному желанию, — говорит Губашев.

Напомним, в отношении экс-руководителя отдела занятости и соцпрограмм Айгуль Тукешевой антикоррупционным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 189, части 3, пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества».

С 6 февраля должность руководителя городского отдела занятости и соцпрограмм  занимает Талгат Кайрикеев, ранее работавший  на аналогичной должности в Акжаикском районе.

В конце декабря 2016 года увольнение Тукешевой стало не единственной кадровой перестановкой в Уральском акимате . Заместитель акима города по части занятости и социальных программ Марс Сатывалдиев также уволился по собственному желанию.

Один комментарий
  1. 50 оттенков ватного:
    7 Февраль 2017 в 12:41

    Вор на воре сидит и вором погоняет…

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