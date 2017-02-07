В Уральске полиция разыскивает жертв мошенничества

Полиция Уральска разыскивает людей, которые стали жертвами обмана. Полиция опубликовала фото и имя жителя Уральска, который был задержан по подозрению в мошенничестве — он брал деньги на изготовление мебели и скрывался.

Как сообщает пресс-служба ДВД ЗКО, на этой неделе полиция задержала 27-летнего Игоря Солодовникова, который размещал на сайте «Olx» объявление об изготовлении и установке корпусной мебели. Потенциальные клиенты приглашали его в дом, где он проводил замеры и забрав предоплату скрывался.

Полицейскими установлено, что он таким образом получил деньги от 10 своих заказчиков и ни по одному из заказов он работ не выполнил.

В настоящее время Игорь Солодовников водворен в ИВС. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела в порядке ст. 190 УК РК.

«Если вы стали жертвой мошеннических действий Солодовникова И.Н., убедительно просим обратиться в органы внутренних дел либо позвонить по номеру «102». Все заявления будут рассмотрены в обязательном порядке. Департамент внутренних дел ЗКО просит всех жителей и гостей города и области быть бдительными, внимательнее относиться к своему имуществу, деньгам и ценным вещам. Не поддавайтесь уловкам мошенников», — сообщает полиция.