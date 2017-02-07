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Опубликовано: Вт, Фев 7th, 2017
747 ЗКО / Картина дня

В Уральске полиция разыскивает жертв мошенничества

Полиция Уральска разыскивает людей, которые стали жертвами обмана. Полиция опубликовала фото и имя жителя Уральска, который был задержан по подозрению в мошенничестве — он брал деньги на изготовление мебели и скрывался.
Игорь Солодвников, подозревается в мошенничестве как минимум 10 жителей города.

Игорь Солодвников, подозревается в мошенничестве как минимум 10 жителей города.

Как сообщает пресс-служба ДВД ЗКО, на этой неделе полиция задержала 27-летнего Игоря Солодовникова, который размещал на сайте «Olx» объявление об изготовлении и установке корпусной мебели. Потенциальные клиенты приглашали его в дом, где он проводил замеры и забрав предоплату скрывался.
Полицейскими установлено, что он таким образом получил деньги от 10 своих заказчиков и ни по одному из заказов он работ не выполнил.
В настоящее время Игорь Солодовников  водворен в ИВС. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела в порядке ст. 190 УК РК.
«Если вы стали жертвой мошеннических действий Солодовникова И.Н., убедительно просим обратиться в органы внутренних дел либо позвонить по номеру «102». Все заявления будут рассмотрены в обязательном порядке. Департамент внутренних дел ЗКО просит всех жителей и гостей города и области быть бдительными, внимательнее относиться к своему имуществу, деньгам и ценным вещам. Не поддавайтесь уловкам мошенников», — сообщает полиция.

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