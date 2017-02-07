В Уральске запланирован к сдаче один молодежный дом

Будет ли продолжено строительство жилья для молодых семей пока под вопросом.

Начальник городского отдела строительства Марат Мулдашев во время брифинга в Службе Центральных Коммуникаций сообщил СМИ, что в ближайшие 10 дней госприемку пройдет пятиэтажный жилой дом на 90 квартир, в поселке Зачаганск.

— Этот дом предназначен для молодых семей, — говорит Мулдашев. — Насколько я знаю, квартиры в нем уже распределены среди тех молодых семей, которые подавали заявления в отдел ЖКХ в прошлом году. В этом году мы разрабатываем также проект строительства 216- квартирного 9 этажного жилого дома для молодых семей.

Если городскому отделу строительства удастся пройти госэкспертизу, то строительство этого дома начнется уже в этом году.

Людмила КАЛАШНИКОВА