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Опубликовано: Вт, Фев 7th, 2017
444 ЗКО / Картина дня

В Уральске запланирован к сдаче один молодежный дом

Будет ли продолжено строительство жилья для молодых семей пока под вопросом.

сцк

Начальник городского отдела строительства Марат Мулдашев во время брифинга в Службе Центральных Коммуникаций сообщил СМИ, что в ближайшие 10 дней госприемку пройдет пятиэтажный жилой дом на 90 квартир, в поселке Зачаганск.

— Этот дом предназначен для молодых семей, —  говорит Мулдашев. — Насколько я знаю, квартиры в нем уже распределены среди тех молодых семей, которые подавали заявления в отдел ЖКХ  в прошлом году. В этом году мы разрабатываем также проект строительства 216- квартирного 9 этажного жилого дома для молодых семей.

Если городскому отделу строительства удастся пройти  госэкспертизу,  то строительство  этого дома начнется  уже в этом году.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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