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Опубликовано: Вт, Фев 7th, 2017
363 ЗКО / Картина дня

В ЗКО раздадут 3417 участков земли под жилую застройку

Информация об этом была озвучена на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам Ербола в этом году на стоимость строительства влияют несколько факторов. "С одной стороны есть положительные моменты. Например, после открытия границы с Россией, значительно подешевели стройматериалы. Практически на все стройматериалы цены снизились на 15-20%. Но с другой стороны, после того как акимат перестал выдавать землю под строительство, земля сильно подскочила в цене. Сегодня такой участок как у меня стоит 5-6 миллионов тенге", - говорит Ербол. Сам он для оптимизации своих затрат на строительство, на своем участке поставил контейнер, в котором открыл магазин стройматериалов и инструментов. Торгует тем, что необходимо на стройке каждый день - мастерками, уровнями, перфораторами и расходными запчастями. Во всем поселке мы насчитали еще четыре таких же мелких магазина.

Заместитель руководителя областного управления строительства Алибек Антазиев отметил, что земельные участки под индивидуальное жилищное строительство – всего их 3417 – будут раздавать практически во всех  районах ЗКО.

— Я точно не могу назвать населённые пункты, где будут раздавать эти земельные участки, информацию об этом лучше уточнить в управлении земельных отношений, но инженерные сети точно подведены ко всем площадкам, где будут раздавать эти участки, — ответил Антазиев на вопрос журналиста.

Кстати, по данным областного управления строительства, в 2016 году на строительство 39 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ЗКО  (линии электроснабжения – 193,2 км, водоснабжения – 83,1 км, газоснабжения – 28 км, телефонизации – 6,4 км и прочее) было выделено 4,83 млрд. тенге, из них:

— из Национального фонда РК 3,1 млрд. тенге;

— из специального резерва Правительства РК – 905,7 млн. тенге;

— из местного бюджета – 812,1 млн. тенге.

В 2017 году на те же объекты инженерно-коммуникационной инфраструктуры выделено 1,9 млрд. тенге, из них:

— из Национального фонда РК – 1,1 млрд. тенге;

— из республиканского бюджета – 319,6 млн. тенге;

— из местного бюджета – 540,4 млн. тенге.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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