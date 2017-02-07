В ЗКО раздадут 3417 участков земли под жилую застройку

Информация об этом была озвучена на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Заместитель руководителя областного управления строительства Алибек Антазиев отметил, что земельные участки под индивидуальное жилищное строительство – всего их 3417 – будут раздавать практически во всех районах ЗКО.

— Я точно не могу назвать населённые пункты, где будут раздавать эти земельные участки, информацию об этом лучше уточнить в управлении земельных отношений, но инженерные сети точно подведены ко всем площадкам, где будут раздавать эти участки, — ответил Антазиев на вопрос журналиста.

Кстати, по данным областного управления строительства, в 2016 году на строительство 39 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры по ЗКО (линии электроснабжения – 193,2 км, водоснабжения – 83,1 км, газоснабжения – 28 км, телефонизации – 6,4 км и прочее) было выделено 4,83 млрд. тенге, из них:

— из Национального фонда РК 3,1 млрд. тенге;

— из специального резерва Правительства РК – 905,7 млн. тенге;

— из местного бюджета – 812,1 млн. тенге.

В 2017 году на те же объекты инженерно-коммуникационной инфраструктуры выделено 1,9 млрд. тенге, из них:

— из Национального фонда РК – 1,1 млрд. тенге;

— из республиканского бюджета – 319,6 млн. тенге;

— из местного бюджета – 540,4 млн. тенге.

Людмила КАЛАШНИКОВА