В ЗКО восстанавливают систему лиманного орошения Срымского района

Власти обещают, что уже к концу 2017 года реконструкция Улентинских лиманов будет полностью завершена.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель руководителя областного управления строительства Алибек Антазиев рассказал, что в общей сумме стоимость восстановительных работ по Улентинской системе лиманного орошения составляет составляет 103,6 млн. тенге. В 2016 году подрядчик – ТОО «Жиенбай» освоил на этих работах 18 млн. тенге. На 2017 год из бюджета выделено 85,5 млн. тенге на завершение проекта.

— Летом, когда позволят погодные условия, строители продолжат восстановительные работы на Улентинских лиманах, — говорит Алибек Антазиев. – Если всё будет складываться благополучно, то уже к концу года мы завершим этот объект. Думаю, что этот проект даст дополнительный импульс к развитию сельского хозяйства в Срымском районе. Ведь водой из лиманов будут питаться и пастбищные угодья, и пахотные земли, занятые под зернопроизводство.

Людмила КАЛАШНИКОВА