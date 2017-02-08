«Мы подписывали пустые бланки» — свидетели на процессе по обвинению Мурата Сдыкова

Сегодня в уголовном суде продолжился судебный процесс над директором центра истории и археологии Муратом СДЫКОВЫМ. Судья Гульнар Гиматудинова допрашивала рабочих-землекопов, работавших на раскопках. А адвокаты археолога начали выявлять ошибки следователей.

Профессора Сдыкова защищают сразу трое — адвокаты Абзал Куспан и Акгуль Карасаева и дочь Сдыкова — юрист Светлана Барабаш, на правах общественного защитника.

Четверо свидетелей по делу Сдыкова рассказали суду, что работали они без договора, получали на руки по две тысячи тенге. Каждый из них сообщил, что не был знаком с Сдыковым.

— Меня сразу предупредили, что я буду получать по 2000 тенге в день, — рассказал ученик 11-го класса Андрей Андрощенко. – Работал я на зачистки кургана, самого Сдыкова видел, знал, что он главный на этом объекте. Никаких договоров со мной не составляли, договаривались обо всем мы устно с мужчиной по имени Денис Марыксин. Он же и проводил с нами инструктаж и он же объяснял, что нам нужно делать.

На вопрос защиты о том, как его допрашивали следователи, школьник ответил, что допрос велся в присутствии старшего брата.

23- летний Михаил Красов работал на раскопках от начала и до конца.

— Мы писали каждый месяц новое заявление о приеме на работу, а всего мы проработали чуть больше двух месяцев, — сообщил Красов. – Когда мы получали зарплату, мы расписывались на бланках, но они были пустые.

На вопрос прокурора, знал ли он, что ему полагалось более четырех тысячи тенге в сутки, вместо полученных им двух, Красов ответил, что узнал об этом после раскопок.

— Я не стал жаловаться, да и другие рабочие с моего поселка не собирались этого делать, — говорит Михаил.

На вопрос Сдыкова, понравилась ли ему работа, Красов сказал :

— Работа интересная, если позовете, я приду на следующий год работать.

Житель Аксуата Серик Рахметуллин подрабатывал летом 2016 года на раскопках близ села Пойма. Он также не подписывал никаких договоров о приеме на работу и зарплату получал по 2000 тенге в сутки.

— Я работал в основном с мужчиной по имени Денис, моя работа заключалась в раскопках курганов, — говорит Рахметуллин. – Как только в наше поле зрения попадались человеческие останки, нас тут же переводили на другой курган и там уже начинали работать другие люди.

Защитники во время допроса свидетелей выявили, что несовершеннолетний свидетель Роман Кадыров во время следствия допрашивался без родителей и законных представителей. Свидетели Жалгас Утаргалиев и Серик Рахметуллин допрашивались на русском языке и без переводчика, при том, что в суде они воспользовались помощью переводчика, так как не знают русского языка.

Напомним, профессор Мурат Сдыков, директор Областного центра истории и археологии обвиняется по статье 189, часть 3, пункты 1 и 2 УК РК «Присвоение или растрата чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» в размере 2, 5 млн тенге.

По версии следствия, Сдыков, в процессе археологических работ близ села Пойма недоплатил рабочим раскопок, не организовал тем проезд и пропитание, а сэкономленные таким образом деньги присвоил.

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Акмарал ШАЯХМЕТОВА