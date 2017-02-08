В Уральске выявлены трое школьников, которые состояли в сообществах самоубийц

В Уральске городской отдел образования выявил трех подростков, которые состояли в сообществах с культом самоубийства в социальной сети «Вконтакте». Один из подростков запланировал свой суицид.

Об этом сообщила руководитель городского управления образования Жанслу Торемуратова в разговоре с журналистом «Уральской недели». По ее словам, сотрудники ГорУО, проверяя аккаунты уральских детей в соцсети «Вконтакте», обнаружили три профиля подростков, которые состояли в сообществах наподобие «Синего кита».

— Я лично вместе с социальными педагогами и психологами навестила всех трех детей. В одном случае, я могу точно утверждать, что нам удалось предотвратить суицид, так как в ходе общения с ребенком, выяснилось, что он запланировал свое самоубийство в приближающийся день своего рождения. Не могу раскрывать всех подробностей частной жизни подростка, но могу лишь сказать, что причина скорее всего была в недостатке внимания внутри семьи, — сказала Жансулу Туремуратова.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что органы прокуратуры также сообщали о том, что обнаружили трех подростков из ЗКО, которые состояли в аналогичных сообществах в соцсети «Вконтакте».

Стоит ли вырывать из рук сына или дочери смартфон? Могут ли неизвестные установить адрес ребенка по IP? Какие слова следует сказать проблемному подростку? «УН» собрала рекомендации психологов.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ПОДРОСТКА

1. Смиритесь с тем, что вы не можете полностью контролировать жизнь подростка.

Если вы начнете давить на него и запрещать «сидеть» в Интернете, он уйдет в себя и будет делать то же самое, но в тайне от вас.

2. Сколько бы сил у вас ни отнимала работа и прочие дела, вы должны выкраивать время для детей.

Важно показать ребенку, что вы в любой момент готовы его выслушать. Дайте ему возможность подружиться с вами.

3. Если подросток разместил на своей странице фразы или иллюстрации на тему самоунижения, нанесения себе увечий, это плохой знак. Следует насторожиться, если на его страничке часто встречаются медузы, кошки, бабочки, единороги и киты, плывущие вверх. Спросите ребенка, что это означает, причем обычным, не заискивающим тоном. Внимательно выслушайте его ответ.

4. Некоторые подростки отличаются крутым нравом — такие будут сопротивляться вам изо всех сил. В этом случае лучше вместе пойти к психологу. Другим детям достаточно просто сказать «нельзя» — они и не подумают ослушаться. Третьим важно объяснить свою позицию логически. Главное — правильно выбрать тип поведения, который соответствует вашему ребенку.

5. Если раньше ваши отношения не были очень теплыми и доверительными, то не стоит в мгновение ока пытаться стать образцовым родителем. Демонстрация суицидальных наклонностей — это ведь тоже зачастую способ манипуляции. Если подросток закрепит успех шантажа, вам не поздоровится!

6. По некоторым данным, неизвестные грозятся выяснить по IP-адресу, где живет подросток, и убить всю его семью, если тот не совершит суицид. Запомните: IP не дает никакую информацию о личности человека! Единственное, что может сделать злоумышленник, — обратиться с запросом к провайдеру, который, скорее всего, не станет делиться с неизвестным человеком конфиденциальной информацией.

7. Гораздо больше можно узнать, изучив личные страницы подростка. Там, как правило, указано, в каком районе города он живет, где учится, кем работают родители. Удалите данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

8. Если вы хотите установить на смартфоне ребенка программу слежения, стоит обязательно предупредить его об этом и получить согласие. Многие подростки не выносят грубого вмешательства взрослых в свою жизнь. Тем более, если ребенок захочет продолжить «игру» без вашего ведома, он в любом случае это сделает.

9. Не читайте новости о суицидах и не поддавайтесь истерии, нагнетаемой в Интернете. Не стоит заниматься самоисследованием на тему «Хороший ли я родитель?». Знайте — вы хороший родитель хотя бы потому, что ищите ответ на вопрос, как защитить своего ребенка.